أمريكا: سنعرض قضية تجوّل قاسم سليماني في حلب أمام مجلس الأمن

كلنا شركاء: سي ان ان

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، أن بلاده تعتزم الذهاب إلى مجلس الأمن لإثارة قضية وجود قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة حلب السورية، كما أظهرت الصور مؤخرا، مشددا على أن سفره ينتهك القرارات الدولية التي تحظر عليه ذلك.

وقال كيربي، في الموجز الصحفي اليومي للوزارة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت أمريكا قد أثارت مسألة سفر سليماني خارج إيراني وفقا لما تُظهره الصور التي تؤكد وجوده في حلب وتجوله فيها، إن واشنطن ستثير الأمر مع “الشركاء في مجلس الأمن.”

وتابع الناطق الأمريكي بالقول: “نعتزم إثارة القضية مع شركائنا في مجلس الأمن لبحث كيفية معالجة هذه القضية. لقد قلنا مرارا إن على إيران أن تختار ما إذا كانت ستلعب دورا إيجابيا بحل الصراعات كتلك الدائرة في سوريا أو ما إذا كانت ستقرر إطالتها.”

وتابع كيربي بالقول: “سفر سليماني ينتهك قرار الحظر، هذا صحيح، ولم يطلب أحد تقديم استثناء يتيح له السفر، وبالتالي نحن أمام خطوة تخالف قرار مجلس الأمن رقم 2231 ونحن سنطرح القضية بالتأكيد أمام المجلس” واعدا الصحفي الذي تقدم بالسؤال بالعودة إليه لمعرفة طبيعة الجواب الذي تقدمت به روسيا لواشنطن حول زيارة سليماني سابقا لها.