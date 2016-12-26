موالون يحتفون بـ (جاكيتٍ) لبسه بشار الأسد مرتين

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في الوقت الذي تقوم فيه قواته بقصف مدن وأرياف حلب وإدلب، بمساندة من الطيران الروسي وانتشار ميليشياته الإيرانية على الأرض وقتلهم السوريين حماية لنظامه، قام رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس الأحد، بزيارة إلى كنيسة صيدنايا للتهنئة بعيد الميلاد، في ريف دمشق، وفق ما صورٍ تداولها إعلامه الرسمي وغير الرسمي.
وأكثر من لفت نظر أنصار بشار الأسد في تلك الزيارة هي أنه لبس سترةً (جاكيت) كان ظهر فيها قبل عامين على مشارف حي جوبر الدمشقي، بحسب ما نقلته “العربية نت”.
موقع “عاشتاغ سوريا” الموالي لـ (بشار الأسد) اعتبر هذا (الجاكيت) يدل على عفوية تلك الأسرة (أسرة بشار الأسد) وصدقهم الداخلي مع أنفسهم ومع الآخرين، مضيفاً “حيث ظهر الرئيس الأسد مرتديا جاكيتا غير رسمي أنيق لكنه غير فاخر اعتاد أغلب السوريين لبس هذا النوع من الجواكيت خلال الشتاء، وكان مستغرباً من قبل كثير من الناس ارتداء الرئيس للجاكيت نفسه منذ عامين أثناء قيامه بزيارة مسائية شتوية لأحد نقاط الجيش السوري، وهذا مالا يعتاده النّاس من قبل الرؤساء والشخصيات الهامة أو حتى المشاهير لارتدائهم ألبسة مكررة أو تقليدية بعض الشيء”.
أي تفاهةٍ وسفاهه وصل إليها هؤلاء المغيّبون عن الواقع ، هؤلاء العبيد الذين لايرون الا ما يُرضي أسيادهم لهم أن يروا !!سيدهم وقائدهم وملهمهم وربما إلاههم هذا، هذا الجرذ المختفي في أقبية وظلام القصور التي شيدها والده المقبور على حساب قوت وأرزاق الشعب المسكين ، لا يظهر إلا في المناسبات وخاصة الدينية ليؤكد لعبيده بأنه مازال موجوداً صامداً متصدياً للذين خرجوا من تحت نير عبوديته وطاعته ، مستعيناً بكل مجرمي الدنيا لإبادتهم وقتلهم وتجويعهم وتشريدهم وإذلالهم لكي يبقى متربعاً على كرسيه الغارق بدماء الأطفال والأحرار والمظلومين . هنيئاً لكم أيها العبيد بسيدكم هذا الذي يرتدي ألبسته لسنوات ليؤكد لكم عفويته وتواضعه ، ولكنه دمر سورية كلها وسعى ويسعى لتدمير نفوسكم وضمائركم وأشعل لهيب الحقد والكراهية والبغضاء فيها ….