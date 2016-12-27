(سلاف فواخرجي) تتفاخر بصورة ابنيها مع (أسماء الأسد)

معتصم الطويل: كلنا شركاء

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، المعروفة بمواقفها المدافعة عن نظام بشار الأسد، صورة تجمع نجليها مع زوجة رئيس النظام، خلال حضورهم للأمسية الميلادية بدار الأوبرا السورية في احتفالات الكريسماس، حيث كانت أسماء الأسد ضمن الحضور.

وعلقت “سلاف”، على الصورة المنشورة عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام” قائلة “السيدة الأولى أسماء الأسد، أميرة الياسمين، وحمزة وعلي رمضان في الأمسية الميلادية بدار الأوبرا السورية دمشق”.

وتباينت التعليقات على الصورة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين أبدوا إعجابهم بالصورة وبأسماء الأسد، في حين تهجّم آخرون في تعليقاتهم على سلاف فواخرجي وأسماء الأسد، معتبرين أن الأخيرة تمثّل رمزاً للإجرام في بلادٍ قتل وهجّر فيها زوجها قرابة نصف شعبها.