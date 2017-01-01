عمرو دياب الأغلى وتذكرة نانسي عجرم لا تتجاوز 4 دولارات! هذه أهم حفلات رأس السنة

كلنا شركاء: هشام قاسم- هافينغتون بوست عربي

مع اقتراب ليلة رأس السنة، يستعد العديد من نجوم الغناء العرب لإحياء حفلاتهم، والتي ستتنوع أماكنها ما بين القاهرة ودبي وبيروت.

في هذا التقرير، نقدم لكم قائمة بأبرز الحفلات وأماكنها وأسعارها وكذلك طريقة حجز تذاكرها.

حفلات الإمارات

الفنان المصري عمرو دياب اختار هذا العام دبي لإقامة حفل رأس السنة، حيث من المقرر أن يقيمه بمجمع دبي فستيفال سيتي، وتشاركه الحفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وتتراوح تذاكر الحفل ما بين 400 و1100 دولار.

وتحيي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفل رأس السنة بدبي ويجمعها مع كل من الفنان العراقي ماجد المهندس والفنان اللبناني فارس كرم، ويقام الحفل بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

كما يشارك الفنان اللبناني فارس كرم في حفل آخر مع مايا دياب في حفل سيقام في ليلة رأس السنة بمنتجع الحبتور غراند بدبي.

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ستكون ضيفة الإمارات في حفلات هذا العام، حيث من المقرر أن تحيي حفلين: أولهما في ليلة 30 ديسمبر الجاري بالقرية العالمية بدبي، وتذاكر الحفل ستكون من ضمن تكلفة دخول القرية والتي تبلغ 15 درهم أي (4 دولار)، حسب الصفحة الرسمية للحفل على “فيسبوك”، أما الحفل الثاني في ليلة رأس السنة بفندق روتانا بيتش بأبو ظبي، وتتراوح تذاكر الحفل ما بين 400 و 1100 دولار.

أما الفنان العراقي كاظم الساهر فيحيي حفلاً مشتركاً مع كل من الفنانة السورية شهد برمدا والفنانة المغربية أسماء لمنور، وذلك في ليلة رأس السنة بفندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي.

حفلات مصر

وسيكون للجمهور المصري، أيضاً لقاء مع فنانيه في حفلات رأس السنة، إذ يحيي الفنان المصري تامر حسني حفلاً سيقام بفندق النيل-ريتز كارلتون بالقاهرة، ويشاركه الحفل الفنانان الشعبيان بوسي ومحمود الليثي والراقصة صافيناز، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل ما بين 95 و210 دولار.

وستحيي الفنانة المغربية سميرة سعيد والفنان المصري حكيم حفل رأس السنة في فندق سميراميس بالقاهرة، وتراوحت أسعار الحفل ما بين 95 و 170 دولار.

ويطل الفنان اللبناني وائل جسار على جمهوره في القاهرة ليلة رأس السنة بحفلين أحدهما بفندق كونراد القاهرة وتشاركه فيه الفنانة الشعبية أمينة والراقصتان صافيناز ودينا، وتتراوح أسعار تذاكره ما بين 95 و 210 دولار، والحفل الآخر بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز بالقاهرة، حيث يشاركه الحفل المطرب الشعبي محمود الليثي والراقصة صافيناز، وتتراوح أسعار تذاكره ما بين 65 و 160 دولار.

ويحيي الفنان اللبناني رامي عياش حفلين لجمهوره في القاهرة في ليلة رأس السنة: الحفل الأول سيكون بفندق الفورسيزونس القاهرة نايل بلازا، وتشاركه الحفل الراقصة دينا والفنانان الشعبيان أمينة ومحمود الليثي، وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 80 و185 دولار.

أما الحفل الثاني لرامي عياش فسيكون بفندق فيرمونت هليوبوليس مصر الجديدة، ويشاركه المغنيان الشعبيان أمينة ومحمود الليثي، وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 65 و160 دولار.

أما المغني المصري رامي صبري فسيشارك عدداً من الفنانين من بينهم محمود الليثي والراقصة صافيناز، وذلك في حفل سيقام في ليلة رأس السنة بفندق رمسيس هيلتون، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 65 و135 دولار.

حفلات لبنان

وتشارك الفنانة نجوى كرم كلاً من وائل كفوري وملحم زين في حفل ليلة رأس السنة بفندق فينيسيا بيروت، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 450 و1200 دولار.

وسيطل الفنان التونسي صابر الرباعي على جمهوره في بيروت في ليلة رأس السنة، وذلك في حفل سيقام في مطعم أطلال بلازا، وتترواح أسعار التذاكر ما بين 250 و400 دولار.

ويحيي كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني وميشال فاضل وملحم زين حفلاً في ليلة رأس السنة بفندق هلتون حبتور ببيروت، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 250 و650 دولار.

ويلتقي الفنان اللبناني راغب علامة جمهوره ليلة رأس السنة بصالة بيال في بيروت، فيما يحيي الفنان اللبناني وليد توفيق، في نفس الليلة، حفلاً مشتركاً مع اثنين من النجوم الشباب وذلك في كازينو دو لبان بالقرب من بيروت.

حفلات الأردن

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ستكون ضيفة على عمان في ليلة رأس السنة، حيث ستحيي حفلاً بفندق “لو ريال” مع كل من خريج “ذو فويس” العراقي علي يوسف، وخريج “آراب أيدول” الفلسطيني هيثم خلايلي.

وتشارك الفنانة اللبنانية يارا مع الفنان العراقي حاتم العراقي في حفل سيقام في ليلة رأس السنة بفندق الإنتركونتيننتال بعمان.