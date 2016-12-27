لواء القدس يطرد من مخيم النيرب فلسطينيين غادروا حلب الشرقية

زيد المحمود: كلنا شركاء

كشفت هيئة حقوقية فلسطينية أن مجموعة لواء القدس الموالية للنظام طردت عائلات فلسطينية من مخيم النيرب في حلب، وذلك بعد نزوحهم من منطقة الفردوس والسكري، إحدى مناطق سيطرة الثوار التي سيطرت عليها قوات النظام والمجموعات الموالية لها مؤخراً شرقي مدينة حلب.

وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن طردهم من مخيم النيرب كان بحجة وجودهم طيلة الفترة الماضية في مناطق سيطرة مجموعات الثوار، حيث قام المدعو “عدنان السيد” أحد قيادات لواء القدس الموالي لنظام بشار الأسد بإنذار العائلات الفلسطينية بالخروج من المخيم إلى مكان تجمع النازحين في منطقة جبرين شرق مدينة حلب.

وأشار المصدر إلى أن مجموعة “لواء القدس” ليست فلسطينية بالكامل، ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية قرابة (3500) عنصر منهم حوالي (500) مقاتل فلسطيني من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ومقاتلين من مدينة حلب وريفها الغربي والشمالي و كتيبة الشبح الأسود و القمصان السود، ويتكون اللواء من ثلاثة كتائب مسلحة بكافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ويتخذ مخيم النيرب مقراً له.