(حجاب) يشارك في مباحثات وزيري الخارجية التركي والقطري حول سوريا

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شارك المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة السورية الدكتور رياض حجاب في جلسة مباحثات جمعت وزيري الخارجية التركي والقطري أمس الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، جلسة مباحثات ثنائية، تصدرتها القضية السورية، وآخر التطورات الإقليمية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية إن “المباحثات تركزت حول مستقبل الوضع السوري، فضلا عن آخر المستجدات على الساحة هناك”.

وكان جاويش أوغلو قد وصل الدوحة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، في زيارة عمل رسمية لقطر، قادماً من جدة بعد مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد لبحث آخر التطورات الحاصلة في سوريا ومحافظة حلب على وجه الخصوص.

وأكدت قطر وتركيا خلال الاجتماع التزامهما بدعم الشعب السوري وبالعمل على تطبيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار وضمان سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية، بحسب “الجزيرة نت”.

ودعا الطرفان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه إنهاء المأساة الإنسانية في سوريا.

وشددت الدوحة وأنقرة على ضرورة حماية المدنيين من القصف الوحشي للنظام وحلفائه ومن الممارسات الإجرامية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية. وأكد البلدان على عدم السماح بإفلات مرتكبي الجرائم في سوريا من المحاسبة.