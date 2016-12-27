زهير سالم: الربيع العربي– والخريف الروسي.. دبلوماسيون وطائرات روسية يتساقطون تباعا

زهير سالم: مركز الشرق العربي

قادت السياسات البوتينية الضالة روسية إلى المزيد من انكشاف العورة أمام المجتمع الدولي . أمام الشعوب والحكومات . العنتريات التي يقوم بها بوتين على الشعوب المستضعفة أكسبت روسية وسياسييها المزيد من الحقارة والوضاعة ووسمتهم وحلفاءهم بكل القسوة والتوحش . ووضعت روسية الدولة ( الحكومة والشعب ) على مدرجة النبذ والشماتة العالمية .

لم تكن بطولة لبوتين أن يفعل ما فعل بحق دولة نامية مثل جورجيا ولا أوكرانيا ، ولا ما فعله أخيرا بحق الشعب السوري بشكل عام وبحق سكان حلب بشكل خاص . ومهما يكن البعد الأخلاقي والاستراتيجي لسياسات أوباما الغارقة في الأنانية واللامبالاة ؛ فهو قد نجح إلى حد كبير في ترك لبوتين وحلفائه أن يتمرغوا في حمأة الوضاعة والحقارةوالقسوة والتوحش.

وكما هو حال بوتين الوحش الحقير سيكون حال كل الذين تحالفوا معه من أمثال بشار الأسد والولي الفقيه وملاليه وعصاباته وغيرهم . قديما قالوا : قل لي من تصاحب أقل لك من أنت . ولقد شهد العرب في جاهليتهم أنواعا من الأحلاف كان منها حلف الفضول الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت ) وكان من هذه أيضا ( حلف الفجار ) ، الفجار الذين تحالفوا على الغدر والظلم وقتل الناس وإخراجهم من ديارهم كما هو شأن الحلف البوتيني اليوم .

إن التحالف مع بوتين لا يشرف أحدا . وإن وضع اليد مع كل خنازير الأرض لأكرم حالا ومآلا من وضع اليد مع قاتل مبيد قتل وأعان على قتل نحو مليون سوري . وسيعلم كل من وضع يده بيد بوتين أنه شريكه في اللعنة يصبها الله على القتلة والمجرمين (( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ )) . هذه اللعنة لم تكن ولن تكون خصوصية نقمة على بني إسرائيل ، فالله ليس إلها قوميا كما زعم البعض ، بل الله هو رب العالميين . وأطفال سورية ونساؤها وأطفال حلب ومستضعفوها الذين قتلهم قوم وخذلهم آخرون هم أيضا من عباده ، الذين يغار عليهم ويغضب لهم . الآية في اللعنة المرصودة ليست وقفا على بني إسرائيل ؛ بل هي عامة في كل الذين يرتكبون الظلم والفساد وفي كل حلفائهم وجلسائهم ومآكليهم ومشاربيهم من أمثال بشار الأسد والولي الفقيه وملاليه وكل حلفاء بوتين الحاطبين في حباله من شمال ويمين . ولا يظلم ربك أحدا.

ربما ينظر البعض من قرارة المحنة، والاستضعاف ، والقتل والتدمير الذي ضرب على الشعب السوري من قبل بوتين على أن روسية ( دولة عظمى ) أو أن ( بوتين رئيس قوي ) والأمر على حقيقته ليس كذلك . بوتين ليس قويا بل هو قاس ومتوحش ، هو قوي فقط في أعين الصغار ، قوي عند بشار الأسد المجرم القاتل المتداعي ، قوي في عين ذئاب الولي الفقيه الذين لولا غطاء بوتين الجوي لما استطاعوا أن يهبوا ولا يدبوا على أرض الشهباء ، بوتين قوي في أعين العاجزين الذين لا يستطيعون أن يتحملوا مسئولية قرار . من الذين : خاضوا بحار الجد دعوى فما ابتلوا .

أوردها سعد وسعد مشتمل ..

لن نطيل الكلام في حقيقة ضعف بوتين واهترائه ودولته وهذا ملف أعددناه في مركز الشرق العربي صورة للوجه الآخر المشهد ، لحقيقة السراب الذي يحسبه اللاهثون ماء . لنوضح الحقيقة المتداعية لبوتين ( الزعيم !! ) وما أكثر زعماء الزعم وليس الزعامة هذه الأيام ، ما أكثرهم يملؤون الدنيا ضجيجا ومن تحت أقدامهم تسيل دماء أطفال أبرياء ، تذرف دموعهم وبأيديهم يذبحون ويهجرون ويدمرون ..

هذه شهادة عن حال روسية بوتين المتداعية ،عن دبلوماسييه الذين تساقطوا ، عن روسية التي فتح عليها بوتين ، بما فعل في سورية وفي حلب ، حربا مع مليار ونصف مليار مسلم ، لا يملك أحد أن يتنبأ أين ومتى يمكن أن يقع الانفجار ، ولا أين ولا كيف يضربون . وفي فضاء يسخر أقوياؤه من الأخلاق والقيم ، وتداس فيه قوانين السماء وقوانين الأرض ، يصبح من العبث أن يقول المستنكرون أمثالنا لمكوك الظلم والقتل والتهجير وبالمقابل الانتقام والثأر ، نستنكر ونشجب وندين . لقد شرع بوتين وحلفاؤه قانون الاستباحة ، وداس بوتين وحلفاؤه كل القيم والمعايير ، ووقف بوتين وحلفاؤه منفردين ست مرات في وجه الإرادة الدولية مجتمعة ، وفي وجه الجمعية العامة للأمم المتحدة المعبرة أكثر عن ضمير الشعوب . وقف بوتين الروسي هو وبضع عشرة دولة يتحدى الضمير والقيم والقانون فعليه أن يتحمل نتائج فعله ، ولن ينفع كثيرا أو قليلا أن يكرر مستضعفون ضعفاء أمثالنا نشجب أو نستنكر أو ندين …

ثم إليكم حال بوتين المستأسد على المستضعفين من أبناء سورية ومن أبناء حلب بتمكين من مكنه من العملاء يجوسون خلال الديار ، ثم بصمت وتدليس من الخاذلين والمتخاذلين .

ثلاثة دبلوماسيين روس يسقطون صرعى في غضون أيام ..

قتل في روسية في شقته في موسكو وكيل وزارة الخارجية الروسية بيتر بولشيكوف وهو أحد كبار المستشارين في الخارجية الروسية .

قتل في أنقرة العاصمة التركية السفير الروسي أندرية كارلوف على يد شرطي تركي مسلم كان يهتف انتصارا لحلب …

قتل في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء الأحد 25 / 12 / 2016 مندوب روسية لدى حلف شمال الأطلسي يفس شانديليون بطلق في رأسه . والقاتل مجهول ..

وإليكم الأبلغ من حالة الطيران الروسي المتهالك الذي يعبر عن وضع دولة الكرتون المتداعية .

إليكم كشفا بأعداد الطائرات الروسية التي تتهاوى كالجراد تحت سمع العالم وبصره ، وكثير منها داسها ثوار سورية الأشاوس ، دون أن يحملهم أحد ( جميلة ) تسليم مضاد جوي واحد .

قريبا من خمس وعشرين مروحية وطائرة حربية مع عشرات الطيارين ومئات الركاب سقطوا في غضون ثمانية عشر شهرا أي قبل التدخل الروسي المعلن في سورية بأشهر عديدة . الأرقام المذكورة هي التي استطعنا توثيقها . والتي تم الإعلان عنها ، ودائما يبقى ما خفي أعظم ، وإليكم رصد لهذه الوقائع بالبيانات

تدمير اربعة مروحيات روسية قرب مدينة تدمر :

كشفت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر استخباراتية ، عن تدمير 4 مروحيات روسية وتضرر مقاتلة من طراز “ميغ 25” في هجوم منسق شنته قوى الثورة على قاعدة روسية قرب مدينة تدمر، مما اعتبر وقتها الهجوم الأعنف الذي تتعرض له القوات الروسية في سوريا وذلك في 15/5/2015

سقوط طائرة روسية قرب موسكو

اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط المروحية الهجومية من طراز أم آي 28 والتي كانت تشارك في عرض جوي ضمن منافسة نظمتها وزارة الدفاع الروسية في منطقة دوبروفيتشي قرب بلدة ريازان على بعد مئتي كيلومتر شرق موسكو، تحطمت المروحية أمام أعين آلاف الأشخاص، بحسب وسائل الإعلام الروسية التي كانت تنقل الحدث. وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وسائل الإعلام إن أحد الطيارين توفي وحالة الطيار الآخر مرضية، مشيرة إلى أن الحادث ناجم -على ما يبدو- عن عطل في النظام الهيدروليكي للمروحية بحسب ما ذكره الطيار الذي نجا بعد أن قفز من الطائرة. وذلك بتاريخ 1/8/2015

سقوط الطائرة الروسية في مصر

سقطت طائرة الركاب الروسية من طراز أي 321 بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ متجهة الى روسيا بنصف ساعة في صحراء سيناء مما أدى الى مصرع جميع من كان على متنها وعددهم 224 راكبا وذلك بتاريخ 31/10/2015 وكان عمر الطائرة المهني 18 عاما .

سقوط طائرة استطلاع روسية في حلب

تبنى “جيش المجاهدين” التابع للمعارضة السورية المسلحة إسقاط طائرة استطلاع روسية أثناء تحليقها فوق قرية القراصي بريف حلب الجنوبي وذلك بتاريخ 19/10/2015 .

إسقاط طائرة روسية على الحدود السورية التركية :

قام أبطال الجيش التركي باسقاط طائرة روسية من طراز سوخري 24 وذلك إثر اختراقها الاجواء التركية . بعد أن وجهوا للطيارين تحذيرات من سلاح الجو التركي . وادى اسقاط الطائرة الى مقتل طيار وأسر اخر وذلك بتاريخ 24/11/2015 . تدهورت على اثرها العلاقات الروسية – التركية بشكل كبير واستمر هذا التدهور حتى زيارة الرئيس التركي السيد رجب طيب اردوغان بعد محاولة الانقلاب عليه في تموز 2016.

سقوط مروحية روسية فوق جبل التركمان

أعلنت هيئة الأركان الروسية العامة إصابة طائرة مروحية روسية من طراز “مي – 8” أثناء قيامها بمهمة إنقاذ في سوريا، قتل على إثرها جندي من مشاة البحرية وذلك أثر تعرضها لهجوم من قوى الثورة هناك وذلك بتاريخ 24/11/2015

سقوط مروحية روسية فوق اقليم كراسنويارسك الروسي

اعلنت النيابة العامة الروسية تحطم مروحية روسية من طراز مي 8 ومصرع كل من كان على متنها وعددهم 26 شخصا وذلك خلال هبوطها اضطراريا في منطقة وعرة في اقليم كراسنويارسك الروسي وذلك بتاريخ 27/11/2015

تحطم طائرة مروحية قرب مدينة حمص

اعلنت وزارة الدفاع عن تحطم طائرة مروحية من طراز (مي 28) ومقتل طاقمها المكون من طيارين روسيين وذلك قرب مدينة حمص في 12/4/2016 مرجحة ان يكون سبب التحطم خطأ فني . فيما لم يعلن اي طرف عن مسؤوليته عن تحطم المروحية .

سقوط طائرة حربية فوق حلب

سقوط طائرة مقاتلة روسية من طراز سيخوي 24، في قرية خلصة بريف حلب الجنوبي وأسر الطيارين اللذين كانا يقودانها وذلك بتاريخ 5/6/2016 فيما نفت روسيا ذلك .

سقوط طائرة حربية فوق موسكو

تحطمت طائرة سوخوي 27 إثر ، ما زعم أنه ، عطل فني اصابها خلال استعراضات جوية “للفرسان الروس” مما ادى الى مقتل قائدها وذلك في 10/6/2016 مما دفع سلاح الجو الروسي وقف استخدام هذا النوع من الطائرات المقاتلة .

سقوط طائرة روسية فوق سبيريا

ذكرت وكالات أنباء روسية أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة روسية تقوم بمهمة لإخماد حرائق في سيبيريا. وذكر بيان لوزارة الطوارئ على موقعها أن عمال إنقاذ عثروا على طائرة الشحن، وهي من طراز اليوشن 76 في إقليم إيركوتسك الروسي. واستخدمت الطائرة اليوشن 76 متعددة الأغراض في الحملة العسكرية التي تشنها روسيا في سوريا وذلك بتاريخ 5/7/2016

سقوط مروحية روسية فوق تدمر

أسقطت قوى الثورة السورية مروحية روسية طراز مي 25 ومقتل طياريها الروسين قرب تدمر شرقي حمص فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل الطيارين ونسبت الطائرة لنظام السوري وذلك بتاريخ 9/7/2016

سقوط مروحية روسية فوق ريف إدلب

أعلنت المعارضة المسلحة إسقاط مروحية روسية فوق ريف إدلب ومقتل جميع أفراد طاقمها وذلك في الاول من آب 2016 وهي من نوع ماكوف 52 .

سقوط مروحية روسية فوق ادلب

اعلنت المعارضة السورية المسلحة اسقاط طائرة مروحية روسية من نوع (مي 8) ومقتل جميع طاقمها المكون من خمسة عسكريين وذلك في الاول من آب وسقطت الطائرة قرب مدينة سراقب بين ريفي حلب وادلب .

اسقاط طائرة مروحية في ريف حماة

أعلنت المعارضة السورية، إسقاط مروحية روسية في ريف حماة، بصاروخ تاو موجه وذلك في 2/9/2016

سقوط مروحية تقل عمال نفط شمالي روسيا

أعلنت هيئة النقل الجوي الاتحادية الروسية مقتل 19 شخصا جراء سقوط مروحية كانت تقل عمال نفط. وكانت المروحية، وهي من طراز “مي 8” في رحلة من فانكو إلى ستاري أورنغوي بمنطقة يامالو- نينيتس، عندما سقطت على بعد نحو 45 كيلومترا شمال شرقي ستاري أورنغوي. وقالت الهيئة إن الرؤية السيئة والرياح القوية ربما من العوامل المتسببة في الحادث. وذلك بتاريخ 22/10/2016

سقوط مروحية روسية في تدمر

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مروحية روسية هبطت اضطراريا قرب مدينة تدمر شرق حمص وتعرضت لإطلاق نار بعدما لامست الأرض، لكن الطاقم عاد بسلام إلى قاعدة حميميم الجوية غرب سوريا ،لكن مصادر إعلامية أكدت أن المروحية دمرت بصاروخ في منطقة حويسيس .

سقوط طائرة قتالية في مياه المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن مقاتلة من طراز “ميج 29 كوبر” سقطت قرب الساحل السورى وذلك بسبب عطل فني فيها وذلك بتاريخ 14/11/2016 هذا فيما اكدت وزارة الدفاع نجاة قائدها .

سقوط طائرة قتالية في مياه المتوسط

اعلنت وزارة الدفاع عن سقوط طائرة من طراز سوخوي-33 فلانكر فيما كانت عائدة من مهمة قتالية حينما سقطت في مياه المتوسط أثناء محاولتها الهبوط على ظهر حاملة الطائرات كوزنيتسوف. وأفادت الوزارة في بيان أن الحادثة وقعت عندما انقطعت أسلاك كبح السرعة في حاملة الطائرات لحظة هبوط المقاتلة، مشيرة إلى أن قائد الطائرة قفز منها وتمكن فريق البحث من إنقاذه دون أن يُصاب بأذى وذلك بتاريخ 5/12/2016 فيما اكدت الواشنطن بوست وجود عيب في حاملة الطائرات الروسية كوزنيتسوف والتي تسببت في سقوط مقاتلات روسية اخرى من قبل .

سقوط طائرة روسية في جمهورية ساخا

قالت وزارة الدفاع الروسية، ، إن طائرة من طراز إيل-18 تابعة لها تحطمت على بعد 29 كيلومترا من تيكسي في جمهورية ساخا (ياكوتيا)، التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من سيبيريا، مما ادى الى مقتل 34 ممن كانوا على متنها .

وقال مسؤولون محليون في ياكوتيا إن الرياح العاتية قد تكون سبب الحادث. وذلك بتاريخ 19/12/2016

سقوط طائرة روسية في تدمر قرب مطار التيفور

تبنى قوى ثورية معارضة اسقاط “طائرة مروحية روسية بصاروخ حراري في مزرعة العنداري 10 كيلومترات غرب مطار التيفور شرق حمص وقال مصدر اعلامي اسدي ان طاقم الطائرة المؤلف من عسكريين قتلوا” وذلك في 18/12/2016

سقوط الطائرة الروسية في البحر الاسود

اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة تابعة لها بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوتشي في البحر الأسود وعلى متنها 91 شخصا بينهم 83 عسكريا، وهي من طراز توبوليف 154 كانت متوجهة إلى مطار حميميم في مدينة اللاذقية السورية. وذلك بتاريخ 24/12/2016.

لا أخيرا ولا آخرا ويستمر المسلسل

(( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ))