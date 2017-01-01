مجيء العام الجديد سيتأخر ثانية!

إضافة ثانية (كبيسة) الى 2016

كلنا شركاء: عبد الاله مجيد- ايلاف

سيكون العد التنازلي لاستقبال 2017 أطول من المعتاد ليلة السنة الجديدة، بعد أن قرر علماء قياس الزمن اضافة ثانية “كبيسة” الى عام 2016 للتعويض عن تباطؤ دوران الأرض.

وتكون هذه الثانية الاضافية ضرورية احياناً بسبب التغييرات التي لا يمكن التنبؤ بها في سرعة دوران الأرض حول محورها. وأوضح المختبر الفيزيائي الوطني في بريطانيا أن منتصف الليلة سيتأخر ثانية. وستكون هذه هي المرة السابعة والعشرين التي يضيف فيها المختبر “ثانية كبيسة” الى السنة للتوثق من أن الوقت المحدد بدوران الأرض لا يتأخر وراء الوقت الذي تضبطه الساعات الذرية.

وتُضاف الثانية الكبيسة عادة كل عامين أو ثلاثة اعوام، رغم ان الثانية الأخيرة أُضيفت قبل 18 شهراً ، في يونيو 2015.

وستضيف البلدان التي تستخدم التوقيت العالمي المنسق الثانية الكبيسة خلال العد التنازلي لاستقبال 2017، وبذلك سيكون طول الدقيقة الأخيرة للعام 61 ثانية. وسيتحدد الوقت في البلدان الأخرى حسب المنطقة الزمنية التي تعيش فيها.

وأوضح مرصد باريس في بيان أن الثانية الاضافية أو الكبيسة تتيح توافق الزمن الفلكي غير المنتظم بسبب تغيّر سرعة دوران الأرض مع التوقيت العالمي المنسق الذي يتسم بالثبات الدقيق وتحدده ساعات ذرية منذ عام 1967.

دوران الأرض ليس منتظمًا

واكد المرصد ضرورة هذا التعديل لأن دوران الأرض ليس منتظماً، بل يتسارع احياناً ويتباطأ احياناً أخرى، ولكنه عموماً يتباطأ بصورة تدريجية، وتقف وراء هذا التغيير عوامل متعددة منها قوة الجاذبية بين القمر والأرض مؤدية الى ظاهرة المد في المحيطات. وتكون النتيجة أن الزمن الفلكي أو الطبيعي القائم على طول يوم الأرض يتلكأ تدريجياً وراء الزمن الذري الذي تقيسه نحو 400 ساعة ذرية فائقة الدقة منتشرة في انحاء العالم.

وتسبب الثانية الكبيسة في بعض الأحيان مشاكل لشبكات الاتصالات والمنظومات المالية وغيرها من المنظومات التي تعتمد على التوقيت الدقيق، ويجب برمجتها في كومبيوترات لتفادي حدوث أخطاء، وتُضاف الثانية الكبيسة في الدقيقة الأخيرة من شهر ديسمبر أو يونيو، وفي حالات نادرة في الدقيقة الأخيرة من مارس أو سبتمبر.