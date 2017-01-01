السعودية تطلب رسمياً تجنيس المهاجم السوري عمر السومة

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تقدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب رسمي إلى مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن تجنيس المهاجم السوري عمر السومة، لينضم إلى صفوف المنتخب السعودي، ويمثله في مختلف المحافل الدولية.

وفي تصريحات صحفية قال طارق كيال، المشرف العام على المنتخب السعودي: إن “اتحاد كرة القدم قدم طلباً رسمياً لتجنيس المهاجم السوري الجنسية عمر السومة نجم أهلي جدة، للانضمام للمنتخب الأول”.

وأضاف: “موضوع تجنيس السومة مرفوع منذ فترة من الاتحاد السعودي إلى جهات الاختصاص المخوّل لها اتخاذ القرار في الاتحاد الدولي للعبة، ومن ثم فإننا في انتظار اتخاذ القرار النهائي”.

ولعب السومة مع نادى الفتوة السوري من 2008 حتى 2011، وانتقل بعدها إلى نادي القادسية الكويتي، وفي 2014 انتقل إلى الأهلي السعودي.

ويرفض السومة الانضمام للمنتخب السوري منذ عام 2012، رغم تلقيه العديد من الاستدعاءات للانضمام لمعسكرات المنتخب.

ويمتاز الهداف السوري بالبنية الجسدية القوية، والطول الفارع، والتسديدات القوية “المتقنة”، والأهداف الغزيرة.

وكان السومة قاد فريقه الأهلي السعودي للتتويج بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي بعد غياب طويل عن منصات التتويج دام 32 عاماً؛ بفضل أهدافه التي بلغ عددها 25 هدفاً ليتربع على رأس قائمة الهدافين.