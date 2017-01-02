بالصور والأسماء… طرطوس تشيّع 12 ضابطاً و44 قتيلاً للنظام خلال شهر

إياس العمر: كلنا شركاء

وثّق موالو النظام في مدينة طرطوس ذات الغالبية الموالية للنظام 56 قتيلاً من ضباط وعناصر قوات النظام، خلال شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، لقوا حتفهم خلال مشاركتهم القتال ضدّ كتائب الثوار وتنظيم “داعش”، ومن ضمن قتلى قوات النظام 12 ضابطاً.

وتوزع قتلى قوات النظام من محافظة طرطوس على عدد من المناطق السورية وبشكل خاص في حلب وريف حمص الشرقي وريف دمشق ودير الزور وحماة ودرعا والقامشلي.

خسائر قوات النظام الأكبر كانت بمحيط مدينة (تدمر) بريف حمص الشرقي بحسب شبكة (طرطوس مصدر العز والفخار) الموالية التي نعت 26 قتيلاً من قوات النظام بميحط مدينة حمص، كانوا قد لقوا مصرعهم بالاشتباكات ضدّ تنظيم (داعش) المستمرة منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن سيطرة التنظيم على مدينة (تدمر) وهم (غدير ديوب/ بانياس – زياد أحمد / صافيتا – يحيى ندة / الشيخ بدر- الملازم أول علاء مالك / الشيخ بدر-عساف أحد /صافيتا – محمد أسمندر / بانياس- مهند علي عباس /نهر الخوابي – أحمد عيسى / وادي العيون – يوسف مصطفى / الدريكيش -الرائد عامر أبراهيم / الشيخ بدر- علي فارس / طرطوس – العميد محمود علي / صافيتا – محمد العبدالله / صافيتا – حسين صلوح / الشيخ بدر – فواز عبود / القدموس – الرائد نهاد أسعد/ الصفصافة – سليمان عبد الرحمن / القدموس – يوسام خضور / القدموس – موسى علوش / صافيتا – الملازم أول غدير نزهة / قدموس – سلمان ديب –الدريكيش – النقيب شعبان ياسين / طرطوس – الملازم أول لؤي العلي / طرطوس – محمود سليمان / الدريكيش – النقيب عبد القادر ابراهيم / الصفصافة – مهند محمود /صافيتا).

الشبكة الموالية نعت أيضاً 18 قتيلاً من قوات النظام لقوا مصرعهم بالاشتباكات مع الثوار في مدينة (حلب) قبل تتمكن قوات النظام من السيطرة عليها بدعم من الميلشيات التابعة لإيران، والطيران الروسي.

وعقب انسحاب ثوار وأهالي أحياء حلب الشرقية استمرت صفحات النظام بنعي قتلاها نتيجة انفجار العبوات الناسفة خلال عمليات “التعفيش” لأحياء المدينة، والقتلى الذين وثقتهم الشبكة هم: (راسل احمد / دريكيش – ميلاد مبارك / طرطوس – محمد دغمان / طرطوس – الملازم أول محمد حمود / دريكيش – هيثم فارس / طرطوس – فراس حسن / بانياس – محمد نفنوف / طرطوس – حازم حسن / الشيخ بدر – منير سليمان /الشيه بدر- علي حربا / طرطوس – هادي صالح / الدريكيش – أيهم سلوم / الشيخ بدر – جعفر هلال / طرطوس – النقيب حسن حسن /الشيخ بدر – علي ميهوب / بانياس – الرائد طارق معلا / الدريكيش – أحمد هدية / الدريكيش – الملازم أول سمير زغبي / طرطوس).

سبعةٌ آخرين من عناصر قوات النظام أيضاً لقوا مصرعهم بغوطة دمشق الشرقية الشهر الماضي بالاشتباكات مع الثوار وهم: (محمد سلوم / الشيخ بدر- أدهم أبراهيم / دريكيش – سليمان حسن / طرطوس – أيهم منيف / القدموس – منتجب حكمت / القدموس – جابر علي /صافيتا – فراس منصور / طرطوس) .

بينما نعى موالو النظام اثنين من عناصر قوات النظام الذين لقوام مصرعهم بالاشتباكات مع تشكيلات الثوار بمحافظة درعا وهم (محممود هيثم / الدريكيش – علي الأحمد طرطوس) وقتيل آخر لقي مصرعه بالاشتباكات مع الثوار بمحافظة حماة وهو (أيهم سلوم / القدموس) وقتيل لقوات النظام بالاشتباكات مع ميلشيا (وحدات حماية الشعب) بمدينة (القامشلي) وهو (فلودي ابراهيم / بانياس)، وقتيل من قوات النظام بالاشتباكات مع تنظيم داعش بمدينة (دير الزور) وهو (محمد غريب / طرطوس).



























































































