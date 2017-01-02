عميدٌ إيرانيّ نجا من حرب (صدام حسين) ليقتل في وادي بردى

وليد غانم: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامية إيرانية أمس الأحد (1 كانون الثاني/يناير) مصرع العميد في الحرس الثوري الإيراني “غلام علي زاده” مشيرةً إلى أنه من قدامى المشاركين في الحرب في سوريا إلى جانب قوات النظام، وشارك في الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988).

ولم تشر وكالة “فارس” الإيرانية التي نعت العميد “زادة” إلى مكان مقتله في سوريا، إلا أن مصادر محلية أكدت أنه قُتل خلال قيادته للميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تهاجم منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة دمشق.

وأوردت وكالة الأناضول التركية أن إيران شيعت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جثامين سبعةٍ من مليشيات “فاطميون” الأفغانية، و”زينبيون” الباكستانية، التابعتين للحرس الثوري الإيراني، قتلوا في معارك ضد المعارضة في سوريا.

وفي مايو/أيار الماضي، اعترف “عين الله تبريزي”، المستشار في “فيلق كربلاء”، التابع لـ”الحرس الثوري”، بمقتل ألف و200 عسكري تابع لقوات بلاده في سوريا منذ عام 2012، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.



