صناعة أحياء كوزموبوليتانية: الشعلان في القرن العشرين

أحد أصحاب المتاجر الذي افتتح نوعاً جديداً من المحلاّت، “النوفوتيه”، في الشعلان كان فايز. وُلِد في القنوات وتدرّب على خياطة حمّالات الصدر عند تاجر آخر في الصالحية، لقد قرّر فتح عمل جديد ووجد الإيجارات معقولة في الشعلان. ففتح في شارع حافظ ابراهيم في عام 1970 جالباً معه زبائنه من الصالحيّة.

كانت الشعلان على منتصف الطريق إلى المدينة القديمة. كانت الصالحية منطقة راقية وفيها العديد من الأجانب. من ناحية أخرى، جذب سوق الحميدية العديد من الناس المحليين البسطاء. كانت الشعلان نوعاً ما امتداداً للصالحية. زبائني كانوا راقين جداً… كان هناك فقط ثلاثة متاجر مثل متجري. وكانت هذه المتاجر تبيع العديد من الأشياء: ملابس، ملابس داخلية، وأنواع معيّنة من اللانجري… ما تعرضه يحدّده زبائنك. على المرء أن يكون حسّاساً لتفضيلات زبائنه. بدأت من خلال بيع قمصان نوم وحمّالات صدر مصنّعة محليّاً. ثم انتبهت أنه كان هناك طلب على ماركات مختلفة من حمّالات الصدر المستوردة: Naturan, Triumph, Warner.. انتقلت كليّاً إلى المواد المستوردة. (فايز، مقابلة أيلول سبتمبر 2008).

افتُتحت عدة متاجر مماثلة في الشارع نفسه خلال هذه الفترة مُحتَضنين وسط النجارين، متاجر المفروشات المعدنية، صانعي الخزائن، متاجر مسجّلات الموسيقى، محلات البقالة، المخابز(مخابز الأفران)، ومتجر الدجاج المشوي وصانعي الفلافل. وعلى مدى العقود في الشعلان، طوّر فايز علاقات وثيقة مع زبائنه كما لدى التجّار الناجحين الآخرين. حدّد هذه العلاقات بوصفها “مثل الأسرة”، واعترف أنه حتى الزبون الجديد في المتجر سرعان ما سيشعر أنه في المنزل. كان للحي شخصية؛ وكان لديه أيضاً روح. إذ شعر السكان المحليّون وأولئك القادمون من بيعد، بأنهم في المنزل في هذه المتاجر حيث عرف التجّار غالبية الزبائن بالاسم وكان لديهم شعور منمق برغبات واحتياجات الزبائن سواء المحليين أو الأجانب. ربما انبثقت هذه الجودة من سمات الحي التقليدية واندماجها مع الرغبة لاستكشاف الأجنبي والكوزوموبوليتاني. هذه الميزات هي ما جعلت الحي مميزاً.

ربما كان من أنجح المحلات في الشعلان محل الزاوية. فهو الآن في عقده السابع من التجارة، يجسّد شخصيّة الحي. نقل نجل المالك ومؤسس المحل العمل من محل صغير بسلع محدودة، إلى محل يلبي ويزود الفنادق الرئيسية في المدينة فضلاً عن عدد من النوادي المهمة. لم تتغير المساحة المربّعة للمحل، لكن قاعدة زبائنه ومردوده السنوي نميا بشكل كبير. فعلت العائلة ذلك من خلال فهم حدسي لاحتياجات زبائنهم بالإضافة لأصحاب المحلات المجاورين لهم. عبر استعداد دائم للبحث عن منتجات، واستقبال طلبات هاتفيّة، وتوصيل السلع إلى الأفراد والشركات على حد سواء. جسّدت عائلة زيتون روح المجتمع الصغير فضلاً عن روح المبادرة التي اقتضاها الزبائن الكوزموبوليتانيين ومتعددي الاثنيات. كما يبيّن زياد زيتون:

يوجد العديد من الزبائن الجدد بالإضافة إلى زبائننا القدماء وأبنائهم. على أية حال، انتقل العديد من زبائننا القدماء إلى المزة، دمر، قدسيا وغيرهم من الضواحي السكنية –السيدة كلّاس، السيدة صبّاغ، والسيدة الدقر. بعض هؤلاء الأشخاص ما زالوا يأتون لأخذ مواد من محلنا لا تتوفر بشكل اعتيادي في محلات أخرى. (2008).

كان من أحد أسباب نجاح محل العائلة هذا مراقبتهم عن كثب لمتطلبات زبائنهم المحليين. على سبيل المثال، اعتاد والد زياد على إرسال البقالة إلى حرم جمال أتاسي –مع الأرضي شوكي معد مسبقاً للطهي- في سلة خيزران لابنه مغطاة بأعشاب خضراء ليوصلها إلى منزلها في سبعينات القرن العشرين. هذا الانتباه إلى التفاصيل قاد إلى إدراك زياد للطلب المتزايد على الخضروات الطازجة المعدّة مسبقاً.

منذ حوالي عشر أعوام مضت دخل في شراكة مع أحد المنتجين. “نحن نزوّد المساحة خارج المحل. تُقدّم العديد من الوثائقيات التلفزيونية حول مجال الأعمال هذا في الشعلان –خضار مقطّعة ومقشّرة، كوسا معدّة للحشو وما شابه ذلك. تقول النساء أن الخضروات المعدّة مسبقاً تساعد كثيراً عندما يكون لديك ضيف أو حالات طارئة” (زياد، مقابلة عام 2008). وبإدراك الزبائن المتغيرين ومتطلباتهم في وقتهم، يتعصرن تجّار الشعلان ويتكيفون مع احتياجات جمهورهم اللامتجانس كما فعل آباؤهم وأجدادهم قبلهم.

خلاصة: الشعلان في حقبة ما بعد البعث:

انبعثت الحياة في الشعلان في فترة نهضة وتجدّد. ترتبط أصولها ارتباطاً وثيقاً بأوائل فترة الانتداب الفرنسي فضلاً عن المقاومة المحليّة والإقليميّة لفكرة عصبة الأمم حول أن سوريا (إضافة إلى بلاد الرافدين (العراق) شرق الأردن، وفلسطين) لم تكن مستعدة للاستقلال الكامل بعد. عكسَ قاطنو الحي هذه الحقائق الأوسع من خلال السكان المسلمين والمسيحيين الذين أقاموا جنباً إلى جنب وغالباً انضمّوا معاً في مواقف سياسية. الشراكس، الدروز، والروس كلهم وجدوا بيوتاً هنا وكذلك ضباط وإداريي الجيش الفرنسي، الإيطاليون، اليونانيون، وبقية الأوروبيين. وشهد كل عقد كثافة مساكن أكبر وتجارات وخدمات مرافقة. أمّا في العقود القليلة الأخيرة من القرن العشرين،د تغيّر الحي بشكل ملحوظ مرة أخرى. لقد تكيّف لتلبية احتياجات سكانه المعاصرين. ولّت المصبغة، تصليح الأحذية، اللحامين، الخياطين النسائي والرجالي، مُبَرْوِزوا الصور، الأفران المتعددة وخبزها الطازج. كل هذه المحلات لبّت حاجات حقبة مختلفة، عندما لا يكون من الممكن شراء الملابس جاهزة، وعندما يمكن إصلاح الأحذية، وعندما تطلّب القادمون والذاهبون في الحياة اليومية خدمات العديد من الحرفيين المهرة. تدريجياً، وبعد ذلك في تعاقب سريع، بدأ هؤلاء التجّار والحرفيون يختفون. حلت بوتيكات الأحذية والملابس في مكانهم، محلات الـ “مجوهرات المقلّدة الفرنسيّة”، محلات الوجبات السريعة، المقاهي والمطاعم. حتّى محل الحلويات العربيّة استُبدِل بـ “مختص أعشاب” عصري. أصبحت الشعلان اليوم المركز العصري للطعام، والملابس، والموسيقى لجيل أصغر سناً. إنه ينشط في المساء وتقوم المحلات بعمل مزدهر. يشتكي قاطنوه أحياناً من الضجيج، ولكن القليل فقط ينتقلون من الحي. ويتطلّع الكثيرون إلى الانتقال إليه. كما تذكّر أحد الرواة:

ما زلت أتذكر اليوم الذي ذهبت فيه مع أمي، وأختي، وزوجة عمي وابنة عمي إلى زفاف في المهاجرين. انتهى الزفاف عند الفجر وببساطة عدنا سيراً على الأقدام إلى منزلنا في الشعلان. لم نكن لنستطيع القيام بالشيء ذاته لو كنا نعيش في المزرعة؛ كانت بعيدة (فاطمة، مقابلة أيلول سبتمبر 2008).

من الممكن أن الشعلان قد وُلِدت في فترة الانتداب الفرنسي. ومع ذلك، فقد أعادت اختراع نفسها عدة مرات، وتدبّرت دائماً الحفاظ على طبيعتها متعددة الثقافات ومتعددة الإثنيات والكوزموبوليتانية.

الهوامش:

1- في عام 2001، شرع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في دمشق (IFPO)، بالتعاون مع (the Maison de l’Orient de la Méditerranée/Université de Lyon 2 (GREMMO) وكلية العمارة والجغرافية في جامعة دمشق، بدراسة متعددة التخصصات عن دمشق، تولّـت فحص العمارة والتطور الاقتصادي-الاجتماعي للشعلان. إذ بدأت الدكتورة (Anne-Marie Bianquis) وهي عالمة جغرافية في (GREMMO)، الدراسة الاستكشافيّة لحي الشعلان في ذلك العام. وقد شمل ذلك فحصاً للمسح العقاري وصور أقمار صناعية وأوصاف مفصّلة للحي من قبل بيروقراطيين فرنسيين، وتقارير زوّار، ومذكّرت خاصة. وفي حزيران يونيو من عام 2006، ومع بعثة دكتور (Françoise Metral)، حُدِدت بعض من العائلات البارزة في الحي وجرت مقابلتها. أبرزت دراسة دكتور (Metral) حقيقة أن الأسرة الممتدة لزعيم قبيلة (رْوَلَة) البدوية، الأمير نوري الشعلان، لعبت دوراً هاماً في ترسيخ هذه المنطقة الزراعية من أواخر العهد العثماني إلى مركز اقتصادي وسياسي هام في دمشق. أمّا دوري في المشروع، فقد كان الإسهام في التاريخ الإثنوغرافي للحي من خلال الشهادات الشخصية لسكانه. وبدعم منحة من مجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام (CBRL)، قمت بثلاث رحلات بحث لدمشق بين أيار مايو 2008 ونيسان أبريل 2009 باحثة عن عينة تمثيلية لأقدم سكان الحي الذين مازالوا على قيد الحياة ويمكن أن يسهموا في أنتروبولوجيا الحي. شاركت باحثاً مساعداً، جهاد دروزة، والذي سعى ببراعة وأنجز الموافقات المسبقة للأشخاص الذين من المحتمل مقابلتهم. وخلال ثلاث فترات مدة كل منها أسبوعين، أجريت ما مجموعه 22 مقابلة مع مجموعة واسعة من سكان سابقين وحاليين في الحي، ابتداءً من حفيد الأمير نوري شعلان وصولاً إلى معلم جغرافيا متقاعد تحوّل إلى بائع كتب. أجرينا مقابلات مع أصحاب المتاجر والتجّار الذين حافظوا على عملهم في الحي لمدة تزيد على نصف قرن وآخرين كانوا موجودين في الحي لعقود ولكن مؤخراً باعوا وانتقلوا إلى الضواحي البعيدة من المدينة للاستفادة من الأسعار المرتفعة لعقارات الشعلان.

2- يقع هذا الحي خارج أسوار دمشق القديمة تماماً ويُعرف اليوم باسم منطقة “الحريقة”.

3- البعثة العلمانية الفرنسية أو المدرسة الفرنسية (اللاييك) (The French Lycée or French Laique Mission) بُنيت أيضاً في عام 1930 في شارع بغداد واستهلّت “مهمتها التحضيرية”.

4- أتت عائلة السبكي من مصر مع حملة ابراهيم باشا في القرن التاسع عشر. ووفقاً لأحد الرواة من عائلة السبكي، جاء الجد بوصفه مدير إمدادات الحملة وعلى الأرجح فقد مُنح قطعة الأرض الكبيرة هذه من البساتين وأرض المزرعة كمكافأة على خدماته في الدولة.

5- يُفهم على العموم أن عائلة الميداني بنت المنازل ذات الطبقتين على الطراز الهجين العربي/الغربي في بساتين الروضة إلى الشمال تماماً من مزارع السبكي.

6- كان حلفون يهودي سوري لديه شريك من عائلة صداقي. عُرِف المحل دوماً باسم حلفون حتّى عندما تغير أصحاب المحل وباع حلفون وغادر البلاد