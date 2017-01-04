صفقة تبادل أسرى بين (أحرار الشام) و(داعش)

زيد المحمود: كلنا شركاء

أبرمت حركة أحرار الشام الإسلامية اليوم الأربعاء، صفقة تبادل مع تنظيم “داعش”، أطلق بموجبها كلٌ من الطرفين سراح أسرى تمّ القبض عليهم في وقتٍ سابقٍ خلال المعارك.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إن صفقة التبادل شملت 16 عنصراً من الطرفين (ثمانية من كلّ جهة)، مشيراً إلى أنّ معظم عمليات الأسر كانت في معارك ريف حلب الشمالي، حيث تشارك “أحرار الشام” في عمليات “درع الفرات” ضدّ تنظيم “داعش”.

وأوضح المراسل “شاهين الأحمد” أن الحركة تكتمت على مجريات المفاوضات ومكان إبرام الصفقة، مرجّحاً أنها جرت على أحد خطوط التماس قرب مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “داعش” شمال شرق مدينة حلب.

ولم تورد الحركة أو التنظيم أي نبأ بخصوص الصفقة ولم تعلن عنها، إلا أن القيادي “الفاروق أبو بكر” أورد في تغريدة له اليوم أن العملية تمت بشكل مباشر بين مسؤول مكتب شؤون الأسرى التابع لـ”الحركة” وبين المسؤول من جهة التنظيم.