عشيرة (البكارة) تتبرأ من الشيخ (نواف البشير)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أصدر ما يقارب من 80 شخصيةً عسكرية ومدنية ووجهاء من أبناء عشيرة “البكارة” بياناً أعلنوا فيه تبرؤهم من شيخ عشيرتهم “نواف البشير” بعد تحيّزه لإيران وتجنيده لصالح مشروعها التوسعيّ، على حدّ وصفهم.

وذكر البيان الصادر اليوم، وحصلت “كلنا شركاء” على نسخةٍ منه أن هذا القرار اتخذ “بعد الظهور المخزي للمدعو نواف راغب البشير على قناة العالم، وإعلان انضمامه إلى المحور الايراني ومشاريعه التخريبية”.

وأضاف البيان أن أجهزة ما أسماه نظام “الملالي” في طهران نجحت بتجنيده (البشير) في مشروعها “ليكون لها موطئ قدم لها في منطقة الجزيرة السورية التي كانت ولا تزال السد المنيع بوجه المدّ الفارسي الخبيث الذي يسعى لوصل حشده الشيعي في العراق ومناطق سيطرة حزب الله اللبناني و في سوريا”.

وأعطى الموقعون لأنفسهم الحقّ بقرار “البشير” من زعامة العشيرة كونه حازه بالوراثة، مضيفين “والمعروف لدينا جميعاً، أن القبيلة هي صاحبة الحق في إجازة الالقاب والمراكز الاجتماعية لها الحق ايضا في حجبها لإفشال، محاولة أن تستغل مرة أخرى، مسألة انتماء هذه القبيلة لآل البيت، لتجنيد أبنائها في مشروع الهيمنة الذي تطمح له.”

وأكد أبناء قبيلة “البكارة” استمراهم في خيارهم الثوري و”من يمثلنا هم آلاف الشهداء من هذه القبيلة، ممن قدموا أرواحهم رخيصة في سنوات الثورة، ومعتقلينا ومقاتلينا وثوارنا الصامدون على خط الثورة الثابت، حتى آخر رمق من حياتهم”.







