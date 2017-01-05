12 شيء لا تعلم أن جسمك يستطيع فعله

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إن جسم الإنسان شيء خارق للعادة، وبإمكانه فعل العديد من الأشياء التي لم تخطر على بالك.

بعض الأشياء التي يستطيع جسمك فعلها من بينها:

علاج حرقة المعدة بدون دواء

يتوسع بؤبؤ العين حينما تقع في الحب

يعالج الجسم نفسه في عدة حالات، ويمنع شعورك بالألم في بعض الحالات، هذه 12 أشياء لا تعلم أن جسمك يستطيع فعلها.

1- بإمكان أعينك إخبارك بأنك تشعر بالبرد، عندما يكون جسمك بارد جدا فإن الأوعية الدموية في عينك ستنقبط للحفاظ على الطاقة، وعند حدوث هذا سيعمى بصرك لمدة محدودة.

2- يمكنك السماع بشكل خرق للعادة فقط إن قمت بتوجيه أذنك اليسرى نحو الشخص الذي يتكلم، فالأذن اليمنى أفضل في تعقب الحديث، و اليسرى أفضل في دقة و وضوح الكلام.

3- يستطيع جسمك شفاء حرقة المعدة بدون دواء إذا قمت بالنزم على جانبك الأيسر، توضح الأبحاث أنه إذا كنت تنام دئما على الجانب الأيسر فهناك إحتمال ضئيل أن تعاني من الأحماض في المعدة، لأن المعدة و الكرش مرتبطان فيما بينهم بزاوية، إذا تمددت على جانبك الأيمن فإن المعدة تكون في وضعية أعلى من الكرش، مما يسمح للأحماض بالصعود نحو المرء و الحنجرة، أما في الجانب الأيسر فإن الجادبية ستساعد فيإبقاء المعدة في الأسفل.

4- يمكنك التخلص من جلدك مثل الثعابين، يمكن للجلد أن يجف مع مرور الوقت، وخصوصا في الأقدام، هناك بعض المنتوجات التي ستسمح لك بالتخلص من الطبقة الأولى من الجلد في قدميك للحصول على جلد جديد، و الغسول يقوم بإصلاح الضرر في الجلد.

5- يمكن لجهازك الهضمي إعطاءك قوى خارقة، إذا كنت في حالة حرجة وفي شدة الحاجة إلى جرعة من الطاقة لإنقاد نفسك أو شخص آخر، يقوم جهازك العصبي بإطلاق الأدرنالين مما يسبب تسارع في ضربات القلب وتسارع في التنفس أيضا، فيتسع بؤبؤ العين و يتوقف جهازك الهضمي، ويفعل هذا لكي تتمكن عضلاتك من التصرف بقوة خارقة، هذا التوقف ليس دائم و إنما لحظي.

6- يستطيع جسمك توقع حالة الطقس، و العديد من الناس يعرفون أن الأمطار ستتساقط عن كريق آلام طفيفة في المفاصل، عندما تكون هناك عاصفة تقترب ينخفظ الضغط الجوي، والسائل في المفاصل يخلق ضغط آخر، ويدوم الألم دائما حتى مرور العاصفة و يعود الضغط الجوي للحالة العادية، و العديد من الناس الذين يعانون من الشقيقة يستطيعون معرفة إن كانت درجة الحرارة ستتغير بشكل كبير، فعند غنخفاض درجة الحرارة بسرعة أو إرتفاعها تسبب عدم التوازن في كيمياء الدماغ وذلك ينتج عنه إفرازات السيروتونين، وهو السبب الرئيسي للشقيقة.

7- يستطيع بؤبؤ عينك إخبارك عن حقيقة مشاعرك، فهو يتوسع عند رؤيتك لشخص تحبه فعلا، فعند رؤية شخص تحبه، يؤثر ذلك على النظام العصبي الخاص بالعاطفة،و عند تحفيز هذه المنطقة يتوسع بؤبؤ العين.

8- إذا كنت ستتعرض لبعض الألم، مثل الحصول على حقنة، فقط قم بكحة خفيفة لكي تضعف الشعور بالألم، لأن الكحة تقوم بإضعاف قوة إشارة الألم المتوجهة نحة الدماغ، وبالتالي تخفيف درجة الألم.

9- العديد من الناس يشعرون بإزدحام المخاط داخل أنوفهم، و الطريقة التي تستطيع بها التخلص من ذالك المخاط تماما و إساح مجال التنفس في أنفك هي بضغط لسانك مع سقف فمك، والضغط بإبهامك على بين حواجبك، هذا سيدفع بعضم الأنف إلى التحرك نحو الأمام و الخلف و بالتالي التخلص من المخاط في 20 ثانية.

10- إستخدام الثلج لألم الأسنان يبدوا طبيعيا، لكن إذا قمت بفرك مربع الثلج في المنطقة الواقعة بين الإبهام و السبابة فإن الألم في الأسنان سيزول، وسبب ذالك هو أن المنطقة بين الأصبع على شكل v توقف منطقة الألم في الدماغ المسؤولة عن الوجه .

11- عندما يفزع الشخص، تتسارع ضربات قلبه بشكل كبير، إذا قمت بالنفخ في إبهامك فإن ذلك سيهدئ من روعك و من ضربات قلبك، والسبب هو أن العصب المسؤول عندربات القلب هو نفسه المسؤول عن التنفس.

12- تتصرف حاسة الشم لديك كآلة الرجوع بالزمن لأن الجزء في الدماغ المسؤول عن حاسة الشم متواجد في نفس المنطقة المسؤولة عن الذاكرة و الأحاسيس، لذا إذا قمت بشم رائحة من الماضي، تتذكر الذكريات المرتبطة بها.