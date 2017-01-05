(حزب الله) يمنع وفداً روسياً من دخول وادي بردى

وليد الأشقر: كلنا شركاء

منعت ميليشيا حزب الله اللبناني الأربعاء (4 كانون الثاني/يناير)، وفداً روسياً من دخول قرى وادي بردى التي يسيطر عليها الثوار في ريف دمشق، للوقوف على الخروقات التي تقوم بها الميليشيا وقوات النظام، والعمل على وقفها.

وأفادت الهيئة الإعلامية في وادي بردى، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه بعد تواصل وجهاء من وادي بردى مع الجانب الروسي، ودعوتهم لإرسال وفدٍ إلى وادي بردى للاطلاع على الأوضاع والعمل على وقف إطلاق النار، والتفاوض والبدء بإدخال ورشات صيانة نبع عين الفيجة، وافق الجانب الروسي وقام بإرسال وفد مكون من أربعة ضباط روس برفقة وجهاء من الوادي موجودون خارج الوادي.

وكان من المفترض أن يوافيهم وجهاء وفعاليات من داخل وادي بردى عند حاجز دير قانون التابع لميليشيا حزب الله، ولكن ما حدث هو أن حاجز الميليشيا منع الضباط الروس من الدخول وعادوا أدراجهم إلى دمشق، بحسب الهيئة الإعلامية.

وتعرضت اليوم قرى بسيمة وعين الفيجة ودير مقرن وكفير الزيت والحسينية وبرهليا ومرتفعاتها الزراعية في وادي بردى لقصف جوي بأكثر من 40 غارة جوية بالبراميل المتفجرة وقنابل النابالم الحارق والصواريخ الفراغية منذ ساعات الصباح الأولى، إضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي وبقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة والمتوسطة والقناصة، استهدف قرى وادي بردى.