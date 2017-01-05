الصين تطلق أول قطار شحن مباشر إلى لندن

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أطلقت الصين خدمة الشحن بالسكك الحديدية المباشرة إلى لندن، وانطلقت أول رحلة بالفعل ومن المتوقع أن تصل إلى العاصمة البريطانية في غضون أسبوعين.

وتعمل الصين خلال السنوات الأخيرة على زيادة عدد خطوط السكك الحديدية المباشرة إلى المدن الأوروبية، وكانت لندن أحدث مدينة تضاف إلى القائمة.

وقال جون سودويرث، مراسل بي بي سي في بكين، إن الرحلة الأولى قد انطلقت بالفعل من مدينة ييوو في شرق الصين، محملة بملابس وحقائب وغيرها من الأدوات المنزلية، وستصل لندن في 16 يناير/كانون الثاني.

وتعد خطوط السكك الحديدية الأوروبية جزءا مما تطلق عليه الحكومة الصينية اسم “طريق الحرير الجديد”، وهو مشروع سياسي هام يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار.

وعادة، لا يمكن لقطار واحد أن يقطع الطريق بالكامل، كما تحتاج الحاويات لإعادة شحنها في نقاط مختلفة.

وتقدم الخدمة للمصدرين خيارا وسطا بين النقل البحري البطيء والرخيص، والشحن الجوي الذي يتميز بالسرعة، لكنه مكلف إلى حد كبير.