موسكو ستستضيف اجتماعا للفصائل الفلسطينية لبحث سبل تجاوز انقسامها الداخلي

كلنا شركاء: روسيا اليوم

أعلن معهد الاستشراق الروسي أنه سينظم، أواسط شهر يناير/كانون الثاني الجاري، اجتماعا لممثلين عن الفصائل الفلسطينية السياسية لبحث سبل تجاوز الصراع الداخلي بينها وإحياء الوحدة الوطنية.

وأوضح المعهد، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، أن من المقرر أن يركز الاجتماع على حل النزاع بين حركة “فتح”، التي تشكل قوة رئيسة في السلطة الوطنية الفلسطينية المسيطرة على أراض واقعة في الضفة الغربية لنهر الأردن، وحركة “حماس” التي تحكم في أراضي قطاع غزة.

من جانبه، قال القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير الفلسطين، قائد الغوري، في حديث لوكالة “نوفوستي”: “تلقينا رسالة من قبل معهد الاستشراق لحضور اجتماع من المقرر عقده في 15-17 من الشهر الجاري”.

وأضاف الغوري أن المشاركين في الاجتماع يتوقعون أن يلتقوا في موسكو مع كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف.

وأوضح القيادي أن “المباحثات ستتعلق بقضية الانقسام الفلسطيني وسبل تجاوز الوضع الحالي”.

يذكر أن هذا الاجتماع ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن عقد معهد الاستشراق مباحثات بين الفصائل الفلسطينية الأساسية، برعاية مديره فيتالي نعومكين، في العام 2011.