أنباء عن طرد لونا الشبل من القصر الجمهوري

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قال السياسي والمعارض السوريّ لؤي المقداد، إن أسماء زوجة بشار الأسد أصدرت تعميماً للدوائر الحكومية بمنع التعامل مع المستشارة الإعلامية للأخير، أو تقديم أي تسهيلات لها.

وأضاف المقداد في تدوينةٍ له على “فيسبوك”، أمس الأربعاء أن هذا القرار جاء بعد شهرٍ من طرد أسماء للونا الشبل من العمل في القصر الجمهوري.

وكانت تحدّثت مصادر إعلامية عن خلافات متكررة بين الشخصيتين المقربتين من بشار الأسد، وخاصة بعد طلب المستشارة من زوجة رئيسها إجراء مقابلة تلفزيونية مع إحدى المحطات المحلية، فرفضت وطلبت أن يكون اللقاء مع أحد الصحفيين الأجانب. وهو ما دفع بلونا الشبل الى الرفض والاتصال مباشرة ببشار الأسد، فقام الاخير بإجبار زوجته على اجراء المقابلة.