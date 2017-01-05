د. مروان حجو الرفاعي: لم يخرجوا من حضن النظام ليعودوا إليه

د. مروان حجو الرفاعي: كلنا شركاء

بالثمانينات من العقد الماضي وأثناء الاحداث 400 عضو عامل ونصير ومنهم عناصر بالامن وعسكرين بالجيش كلفوا بمهمة الالتحاق بكلية الشريعة وحازوا على اجازة بالشريعة و تم تاهيلهم باسلام يخدم عصابة إجرام اسد على المنابر وبالفتاوى و بين الناس و انتشرت معه معاهد الاسد لتحفيظ القرآن في كافة أرجاء سوريا …

واليوم وبعد أن كلف نظام إجرام أسد الآلاف و منهم من كان يتبوء مناصب قيادية وتنفيذية عليا وبرلمانيين وعسكريين ومدنيين نساء ورجالا بمهمة الانضمام للثورة لتفكيكها من الداخل و اثارة الفتن و نقل تحركات الثوار والعسكريين للايقاع والوشاية بهم وأعمالهم وأماكن تواجدهم لتسهيل تنفيذ اغتيالهم و تفكيك الثورة وإجهاضها من الداخل و نشر الشائعات وغير ذلك …

وقد صرح سابقا المجرم أسد باختراق أجهزة و مؤسسات الثورة سياسيا وعسكريا و ساعدت بذلك دول صديقة وشقيقة بفرض أزلام النظام وعملائها بالتهديد والوعيد ضمن مؤسسة الثورة وبادخال منظمات دولية تدعي العمل لاجل السوريين تحت مسميات مدنية وانسانية واهليه وكله معلوم ومحفوظ و الآن يعود من يعود بعد أن أنجز مهمته القذرة بالمشاركة بقتل أهله و استباحة دمائهم .

فهم لم يعودوا لحضن الوطن كما يزعمون لانهم لم ينعتقوا عن ذلك النظام المجرم بل كانوا أداة ضد أهلهم وشعبهم لتنفيذ مهام عصابة الاجرام القذرة .. الخير والحق يبقى والشر والباطل الى زوال عاشت سوريا بثوارها و أهلها المخلصين الصادقين حرة أبية