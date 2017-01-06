مصدر عراقي: (البغدادي) حدّد 3 شخصياتٍ لخلافته

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كشف مصدر إعلامي عراقي أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي حدد ثلاث شخصيات لخلافته في حال مقتله أحدهم عراقي، مشيرا الى أن الحديث عن وجود بديل للبغدادي لم يعد من “المحرمات” داخل مناطق نفوذ التنظيم.

وذكر موقع “السومرية نيوز” أن “قيادات وعناصر تنظيم داعش في الساحل الايمن بدأت تتحدث عن تحديد البغدادي ثلاث شخصيات لخلافته في حال مقتله، أحدهم عراقي”، لافتا الى أن “ذلك الحديث ليس همسا بل اصبح حديث الشارع والذي بدأ يسمعه الكثير من الأهالي”.

وأضاف المصدر أن “الحديث عن وجود بديل للبغدادي لم يعد من المحرمات داخل مناطق نفوذ تنظيم داعش”، مشيرا الى أن “بدء الحديث عن بدلاء البغدادي ربما هي محاولة لتمهيد الاجواء لمرحلة ما بعد البغدادي، خاصة وان اختفاءه لعدة اسابيع اثار موجة من الشكوك والريبة لدى قياداته ومسلحيه وسط انهيار المعنويات”.

وكان آخر ظهور إعلامي للبغدادي عبر تسجيل صوتي تم بثه، في (3 تشرين الثاني 2016)، دعا فيه أنصاره الى “غزو” تركيا، وفيما طالب بـ”شن هجمات في السعودية”، أكد أن “الخلافة لم تتعثر”.