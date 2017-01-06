مؤرخ كوردي: عائلة الأسد تنحدر من أصول كوردية

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أوضح المؤرخ والأكاديمي الكوردي البارز، عزالدين مصطفى رسول، أن عائلة الأسد التي تحكم سوريا منذ 1970 تنحدر من أصول كوردية.

وقال المؤرخ الكوردي، في مقال نشره في صحيفة (كوردستان نوي) إن “عائلة الرئيس السوري بشار الأسد ترجع أصولها بالتحديد إلى قضاء خانقين ضمن محافظة ديالى عند الحدود مع ايران”.

أضاف، في مقاله الذي يحمل عنوان “الشام وحلب” أن “هذه الأسرة التي تنتمي للطائفة العلوية أصلها في الأساس من كورد يارسان الكاكائية”.

واليارسانية أو الكاكائية هي أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة والتي كانت معتنقة من قبل عدد كبير من الكورد قبل انتشار الإسلامي في كوردستان.