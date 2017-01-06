(نواف البشير) في أول ظهورٍ له بدمشق: نحن أسأنا التقدير وأضع نفسي تحت تصرف رئيسي
(نواف البشير) في أول ظهورٍ له بدمشق: نحن أسأنا التقدير وأضع نفسي تحت تصرف رئيسي
– Posted on 2017/01/06Posted in: فيديو
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متعددو الوجوه أو أصحاب الوجهين كما نسميهم بدأوا يتقربون و يتملقون ويتذبذبون للنظام وعلى رأسه حاكم مملكة الخوف وأملهم أن ينالوا رضاه وعفوه ليعودوا راكعين صاغرين تحت قدميه وبساطير شبيحته ومرتزقته لأنه هذا هو المكان الوحيد والطبيعي الذي يعرفون العيش فيه ، فهنيئاً لكم هذه العودة المظفرة لحضن وطن سيدكم حامي الحمى وبطل تحرير حلب من أهلها ومالكيها . ولكن لن تسامحكم دماء الشهداء الطاهرة وهؤلاء الشبان الذين ضحوا بمستقبلهم وأموالهم وأجسادهم بينما كنتم أنتم تمرحون وتسرحون في شتى مدن العالم تأكلون مالذ وطاب وتنامون في أرقى فنادق الخمس نجوم ، وتنادون بالحرية والمساواة الاجتماعية وقبل كل هذا اسقاط النظام . ولكن للأسف بقي النظام وسقطتم أنتم وعدتم عبيداً أذلاء كما كنتم وستبقون تحت أقدام أسيادكم العملاء .