أبرز محطات الخلاف بين رفيق سبيعي ودريد لحام

كلنا شركاء: عمر قصقص- العربي الجديد

توفي الفنان السوري رفيق سبيعي، قبل يومين، عن عمر يناهز الـ 87 عاماً، وفي جعبته الكثير من الأعمال التي دخلت إلى كل منزل في العالم العربي، والكثير من الخلافات مع رفاق دربه في التمثيل، وأبرزهم الفنان دريد لحام.

وبالبرغم من التاريخ المضيء بين الراحل ولحام على الصعيد المهني، إلا أن العلاقة بينهما متوقفة منذ ثلاثين عاماً، تخللها محاولات صلح من أكثر من طرف، لكنها لم تنجح.

وكان الراحل سبيعي قد خصّص فصلاً كاملاً في مذكراته التي حملت عنوان “ثمن الحب” لخلافاته مع دريد لحام ونهاد قلعي. وأغلب هذه الخلافات كان سببها مادياً، ووصلت قبل سنوات قليلة إلى عدم تعزية لحام للسبيعي بوفاة نجله.

وبالعودة إلى المذكرات، كتب سبيعي أنّه عام 1968 باع الثنائي لحام ـ قلعي مسلسل “حمام الهنا” إلى أكثر من دولة عربية، وقبضا ثمن التوزيع هذا، من دون أن يحصل هو على حقه من هذه الصفقة، رغم أنه شريك أساسي في العمل.

كذلك وفي الإطار نفسه، تحدّث عن مشاركة الثلاثي في أعمال على القناة اللبنانية، وكان لحام يقبض بالليرة اللبنانية “ويدفع لي بالليرة السورية” يقول سبيعي في مذكراته. هذه التصرفات أدت إلى اعتذار سبيعي عن مشاركته في مسلسل “صح النوم”.

عام 2013، قال دريد لحام في إحدى المقابلات إنه لن يسامح سبيعي لأنه أخطأ بحقه أخلاقيا، واتهمه بأنه نصب عليه، و”عندما يعترف أنه أخطأ أنا مستعد لاسامحه والتعاون معه”.

وأضاف لحام أن تعاون السبيعي معه في مسلسل “وادي المسك” الذي عرض عام 1982 تم بعد تاريخ “النصب المزعوم”، فسأله عن السبب الذي حال دون التطرق إلى هذا الأمر طوال هذه السنوات، ولماذا انتظر “أبو صياح” كل هذه المدة قبل أن يثيره؟