ثلاثة تطبيقات ضرورية لحماية الخصوصية على هاتفك

كلنا شركاء: نور الدين إبراهيم- العربي الجديد

الأمن والحماية من المواضيع الهامة للغاية في التعامل مع هواتفنا المحمولة. فعادة ما يوجد بها قدر كبير من البيانات الشخصية الخاصة التي لا نرغب في أن تقع في أيدي سوانا. إليك هذه البرامج التي ستساعدك على تأمين بياناتك الشخصية على هاتفك الأندرويد.

HexLock

أهم برنامج يجب أن تمتلكه على هاتفك الذكي. فـHexlock يسمح لك بوضع “قفل” رقمي لأي برنامج بداخل هاتفك الشخصي. فيمكنك منع أي شخص من تصفح مستعرض الصور مثلا أو محادثات الواتس آب باستخدام هذا البرنامج. ما يميزه أيضاً إمكانية صناعة profiles مختلفة. فيمكنك أن تصنع واحداً للعمل مثلاً يقوم بغلق برامج بعينها، وآخر للمنزل…

Gallery Vault

الصور هي إحدى أكثر المواد شخصية على هواتفنا. دائما ما نملك بعض الصور التي لا نرغب في أن يراها أحد. هذا البرنامج يساعدك في تحقيق هذه الأمنية. فعندما تقوم بنقل أي صورة داخله يقوم بتشفيرها وإخفائها من المستعرض التقليدي ولا يسمح بالاطلاع عليها إلا بعد إدخال كلمة سر تقوم أنت وحدك بتحديدها. ويمكنك تقسيمه من الداخل لمجلدات مختلفة لتستطيع ترتيب صورك كما تشاء.

FolderLock

وأخيرا، تأمين ملفاتك الخاصة. ربما تمتلك ملفات خاصة تخص عملك، أو كتابات شخصية أو بيانات تخص بطاقة ائتمانك أو أي ملفات خاصة أخرى. هذا البرنامج يسمح لك بتشفير هذه الملفات ومنع الوصول إليها إلا باستخدام كلمة سر تقوم أنت بتحديدها مسبقاً.