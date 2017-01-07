مصرع نقيبٍ في (جيش التحرير الفلسطيني) شمال درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نعت الشبكات الإعلامية في محافظة درعا اليوم السبت، النقيب في ميلشيا جيش التحرير الفلسطيني (وسام محمود الشهابي)، حيث لقي مصرعه على أطراف بلدة (محجة) شرق درعا.

وتحاول قوات النظام والميلشيات الموالية لها منذ ثلاثة أيام التوغّل في منطقة (اللجاة) شمال درعا انطلاقاً من مواقعها جنوب بلدة (محجة)، تزامناً مع فصفٍ جويٍّ استهدف مناطق الاشتباكات بالصواريخ الموجهة والبراميل المتفجرة.

في المقابل، تمكنت كتائب الثوار اليوم من تدمير دبابتين لقوات النظام و قتل مجموعة منها على أطراف بلدة (مجيدل) بمنطقة (اللجاة)

وقال الناشط “هاني العمري” لـ “كلنا شركاء” إن تشكيلات الثوار نجحت بالتصدي لقوات النظام و ردهم إلى مواقعهم غرب الطريق الدولي مضيفاً أن الثوار ردوا على قصف قوات النظام باستهداف مواقعها في مدن وبلدات إزرع والشيخ مسكين والفقيع بأكثر من 250 قذيفة وصاروخ.