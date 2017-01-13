حبيب صالح: في العلوية السياسية 1-10

حبيب صالح: كلنا شركاء

ردا على النهج الطائفي والعلوية السياسية التي ظهرت عند البعض مؤخراً !!! الطرح والتسعير الطائفي عاجزين دائما عن تنهيج قضايا الشعوب !وهما في الغالب فكر طائفي في مواجهة فكراو ظواهر طائفية اخرى!!!النظام قام على اكتاف الجميع !!! وتشرعن بتاييد القوى الفاعله في هذه الطوائف والمذاهب وفتاويها ورموزها !والنظام اقام معادلاتها جميعا !!دون ان يكون ذلك يوما انطلاقا من قاعده شعبيه تشكلت في انتخابات حره !!فالنظام افتقر الى الشعبيه والشرعيه والقاعده الشعبيه !!!ولكنه نال دوما دعم المرجعيات الدينيه والعشائريه والبورجوازيه ,لدى الطوائف جميعا !!النظام جاء بالعسكره ,والعسكره جاءت من الطبقات الفقيره ,وتحول بنيويا الى نظام مستبد وفاشي وسفاح !!!وبعدها الغى النظام الحياة السياسيه وجزر المرجعيات الامنيه على حساب الحريات والوطنيات ومسائل الحقوق العامه ,والمدنيه منها بشكل خاص !!!!

النظام اقصى جميع رموز الطائفه العلويه السياسيه والعسكريه !ولم يترك سوى الضباط الميدانيين !!واطلق مقابل ذلك فروع الامن والمخابراتوالتي بنت وشكلت هرميات من العشائر والقبائل والهيكليات الدينيه والمرجعيات لدى الطوائف جميعا !!!واقصى كل العلويين الذين نافسوه او شك في ولائهم :

صلاح جديد-محمد عمران -علي حبيب -محمد سليمان -علي حداد -هاشم معلا- علي حيدر -علي دوبا -علي حداد-علي اصلان,هشام بختيار والافا غيرهم !

والنظام دمر الطائفة في ابنائها العسكريين والامنيين غلى محرابه :170 الف قتلوا حتى الان ,نتيجة جرهم للخدمة الالزاميه ووجعلهم راس حربه لنظامه !فانهى وجود الطائفه بمقتل شبابها وطاقتها المنتجه !!واقصى المدنيين والنساء من وهيب الغانم وزكي الارسوزي ومحمد الفاضل الى عبد العزيز الخير,الى من لايتسع ذكرهم ,والجميع موثق لدينا !!الى النساء من واحه الراهب الى سمر يزبك الى وفاء سليمان الى علا عباس الى هاله محمد ورشا عمران وخوله حسن وديما ونوس !!!

بينما النساء الاخريات هن داعيات النظام :رغده-سلمى المصري- مياده حناوي–رفيق سبيعي -واخرين لاعد لهم !!!

والعائدون اليوم للنظام على كثرتهم هم من غير العلويين !والجميع يعرفهم !!!!! العلويه السياسيه محض اختلاق ووهم لاوجود له الا في اطار النظام الاسدي- البعثي -العسكري -المؤتلف -وليس هناك اليوم رمز علوي واحد او ضابط عسكري واحد او امني واحد من طراز علي مملوك -ووزير الدفاع والمفتي ووزير الاوقاف والدعاة والقبيسيات وقضاة الشرع والمفتين العامون وخطباء الجمعه ,اذ ليس بينهم علوي واحد !!!!!واليوم لايوجد اسم علوي واحد في المطلق ولا واحد, يقال له انه فيلسوف العلويين ,او قائد العلويين ,او العلويه السياسيه !!هناك الاسد وعائلته ومكونات نظامه !ليس فيهم رمز علوي واحد خارج العائله !!!ومن يدعي ذلك فلينشر اسما واحدا !!!اسما واحدا فقط ,له شان وله موقع !!مثل سليمان قداح وعبدالله الاحمر, والاخرين مما اصبحوا خلف الشاشه بفعل الاحداث!!

طبعا هذا لايعني مطلقا ان العلويين ليسوا في كتلتهم الاساسيه ميليشيا للنظام !!!انهم كذلك !وهم لعبوا ادوارا تنفيذيه مشينه وخيانيه ورعويه للنظام ,كقتله وادوات!ولكن ليس كمريدين او مرشدين او منظرين !!!فهم ادوات وهم سفاحون وقتله!ولكن دون مريديه او علويه سياسيه تنظيريه !!!كانوا ميليشيا,وكان غيرهم مفتيا وخطيبا ومرشدا ومريدا ومنظرا للنظام !!ولنا مما ذكرناه اعلاه الحقيقة والظاهره والدليل !!والاريخ سيتسع لكل الحقائق !!!!