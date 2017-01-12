قوات النظام تستميت لاقتحام الغوطة الشرقية والثوار يصدون 3 هجمات

وليد الأشقر: كلنا شركاء

تصدت كتائب الثوار اليوم الخميس (12 كانون الثاني/يناير)، لثلاث محاولات اقتحام من قبل قوات النظام لغوطة دمشق الشرقية.

ولا تكاد تغيب شمس يوم دون أن تشهد جبهات الغوطة الشرقية محاولات جديدة من قبل قوات النظام لاقتحامها، مستخدمة كافة أنواع القصف الجوي والمدفعي تمهيدا لذلك، وكان آخر تلك المحاولات اليوم، فقد أفاد جيش الإسلام من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات النظام حاولت منذ صباح اليوم ثلاث مرات اقتحام الغوطة الشرقية.

وأكد جيش الإسلام تصدي الثوار للمحاولات الثلاث، والتي كانت من محور بلدة الميدعاني، رغم دعمها بالمدرعات والمشاة والتمهيد المدفعي الكثيف.

استهداف قوات النظام لا يقتصر على الجبهات، بل تتعمد قوات النظام، كعادتها، استهداف المدنيين في كافة المناطق الخارجة عن سيطرتها لتوقع أكبر عدد من الضحايا، فقد سجّل الدفاع المدني في ريف دمشق مقتل امرأة تدعى “سماح دياب”، وإصابة العديد من المدنيين بجروح، جراء سقوط 5 قذائف مدفعية على الأحياء السكنية في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

كما استهدفت قوات النظام بقذائف الهاون أطراف بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية، ما أدى لوقوع أضرار مادية، عملت فرق الدفاع المدني في مركز 250 على تفقد المناطق المستهدفة.

وكان الثوار قد تصدوا أمس لمحاولة اقتحام على جبهة حزرما في الغوطة الشرقية، وجرت معارك ليلية عنيفة تزامنت مع قصف مدفعي وصاروخي، دمر خلالها الثوار دبابة وعطبوا بلدوزر مجنزر.