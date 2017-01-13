سجون نظام الممانعة تغيّب عائلةً فلسطينيةً كاملةً منذ 3 أعوام ونصف

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تستمر قوات النظام في احتجاز عائلة فلسطينية لاجئة مكونة من 10 أفراد بينهم أطفال ونساء، بعد اعتقالهم من حي التضامن في العاصمة دمشق منتصف العام 2013.
وأفاد موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، بأن قوات الأمن اعتقلت عشرة لاجئين فلسطينيين من عائلة واحدة منذ 16 حزيران/يونيو من العام 2013، وهم:
ماهرة محمد عمايري من مواليد 1964
هديل محمود عمايري من مواليد 1987
أسيل محمود عمايري من مواليد 1988
وداد محمود عمايري من مواليد 1990
رزان محمود عمايري مواليد 2000
سهير محمد عمايري من مواليد 1981
ميساء جمال ادريس من مواليد 1979
فراس وليد دسوقي 1978
حمزة فراس دسوقي من مواليد 2011
حلا فراس دسوقي من مواليد 2012
وأشار الموقع إلى أنه تم اعتقالهم من قبل عناصر حاجز شارع نسرين في حي التضامن التابع لقوات النظام.
ويذكر أن شهادات لمفرج عنهم من سجون النظام تؤكد وجود رضّع في أحضان أمهاتهم من اللاجئين الفلسطينيين في الأفرع الأمنية السورية.
وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال (1145) لاجئ فلسطيني في السجون السورية منهم 80 لاجئة فلسطينية لا يعلم عن مصيرهم شيء، ووثقت كذلك 457 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب ولم تسلم الجثث إلى ذويها.
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