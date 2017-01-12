المرشح الرئاسي الفرنسي يصف بشار الأسد بأنه «ديكتاتور مراوغ»

كلنا شركاء: أ ف ب

قال مرشح اليمين إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون أمس الأربعاء أن الرئيس السوري بشار الأسد «ديكتاتور ومراوغ»، وذلك رداً على «ترحيب» الأسد بموقف فيون حيال سورية. وأضاف خلال مقابلة مع قناة «بي أف أم» الفرنسية أن «بشار الأسد ديكتاتور ومراوغ. أود أن ألفت انتباه وسائل الإعلام الفرنسية إلى حقيقة أنه ليس من الضروري القبول بتلاعبات بشار الأسد».

وكان الرئيس السوري قال رداً على سؤال حول فيون في مقابلة بثتها الإثنين وسائل إعلام فرنسية كثيرة أن «خطابه حول الإرهابيين أو حول أولوية مكافحة الإرهاب من دون التدخل في شؤون الدول الأخرى هو موضع ترحيب».

وأكد فيون الذي يؤيد حواراً مع كل أطراف النزاع في سورية: «من الواضح انه مراوغ. قيام ديكتاتور بإدلاء بتصريحات أمام قنوات التلفزيون الفرنسية حول السياسة الفرنسية هو مراوغة». وتابع: «لا أؤيد بقاء الأسد في السلطة فهو ديكتاتور لديه ماض دموي (…). أقول فقط (…) أن بشار الأسد يحظى بدعم قسم من الشعب (…) وأن الديبلوماسيتين الفرنسية والغربية أقصتا نفسهيما من النزاع السوري برفضهما فكرة التحدث مع الأسد».

وكان فيون قال منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، خلال مناظرة تلفزيونية بين المرشحين عن اليمين، أنه سيعيد في حال انتخابه فتح «منصب ديبلوماسي على الأقل في دمشق، لكي تكون هناك قناة اتصال مع النظام السوري»، مؤكداً أن دمشق تشكل أفضل حماية لمسيحيي الشرق بمواجهة المتشددين. ويقيم المرشح اليميني للرئاسة علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليف النظام السوري.