بينهم (سهيل الحسن)… واشنطن تفرض عقوبات جديدة على عسكريين سوريين

كلنا شركاء: رصد

قررت أمريكا اليوم الخميس (12 كانون الثاني/يناير) فرض عقوبات على 18 شخصية مدنية وقيادية عسكرية، إضافة إلى الشركة السورية للصناعات التكنولوجية.

وأفاد موقع “سبوتنيك” الروسي بأن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص والهيئات السورية، يرتبط أغلبهم بالحكومة السورية، أو بمؤسسات الجيش السوري.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم توقيع العقوبات على 18 شخصاً من المدنيين والعسكريين، بينهم قادة، في فروع البحرية والطيران والدفاع الجوي والحرس الجمهوري، كما تضم لائحة العقوبات الجديدة الشركة السورية للصناعات التكنولوجية.

ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات، العميد بالاستخبارات الجوية، سهيل حسن الحسن الملقب بـ (النمر)، والعميد محمد نافل بلال، ورئيس مديرية الأمن السياسي محمد خالد رحمون، واللواء بالاستخبارات العسكرية ياسين أحمد ضاحي، واللواء محمد محمود محلة.