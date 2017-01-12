عشرات القتلى والجرحى بتفجيرٍ استهدف كفرسوسة بدمشق

Posted on 2017/01/12Posted in: أخبار محلية

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قضى 10 أشخاص في حصيلة أولية، وأصيب عشرات آخرون بجروح مساء اليوم الخميس (12 كانون الثاني/يناير)، إثر انفجار في كفرسوسة بالعاصمة دمشق.

وأفاد قناة الإخبارية السورية التابعة للنظام، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وقوع قتلى وجرحى “جراء التفجير الإرهابي قرب نادي المحافظة في كفرسوسة بدمشق”.

ونقل موقع “الوطن أونلاين” التابع للنظام عن قيادة شرطة دمشق قولها إن “انتحارياً فجر نفسه بالقرب من نادي المحافظة الرياضي بحي كفرسوسة، أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين، تم إسعافهم إلى مشفيي الأندلس والمجتهد”.

وأكد مراسل التلفزيون السوري “كريم شيباني”، من خلال حسابه في “فيسبوك” أن التفجير حدث في حي الحماية في منطقة كفرسوسة، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص، وإصابة عشرات آخرين بجروح، ونشر صوراً لأشلاء الضحايا.






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