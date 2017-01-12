مديرية صحة إدلب تضبط أدوية وتمنع تداولها

رزق العبي: كلنا شركاء

أصدرت دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب، قبل أيام، تعميماً يقضي “بمنع التداول والسحب الفوري والإتلاف للمستحضر الدوائي ML_HYDROCHLORIDE ” وعدم التعامل به في جميع منافذ تداول الدواء.

وجاء في التعميم الذي يحمل رقم “12” الصادر عن المديرية: “بناء على اجتماع اللجنة الدائمة بدائرة الرقابة المنعقد في يوم الأحد الماضي (8 كانون الثاني/ينايروالخاص بمناقشة مدى مطابقة مستحضر “ML_HYDROCHLORIDE” والذي بيع على أنه “مورفين” من الأدوية المخدرة”.

واعتبرت دائرة الرقابة في تعميمها أن المستحضر المذكور مجهولاً بالنسبة لديها وغير مرخص وذلك اعتماداً على الفحوصات الصيدلانية التي بينت أن المستحضر غير مطابق للمواصفات الدستورية بسبب عدم التصريح عن اسم المادة الفعالة وبلد التصنيع والشركة المصنعة بالإضافة لعدم إرفاقه بنشرة داخلية.

وقررت الرقابة بناء على ذلك: “منع التداول والسحب الفوري والاتلاف للمستحضر المذكور وعدم التعامل به في جميع منافذ الدواء تحت طائلة الصحية والمسائلة القانونية، بالإضافة لإتلاف الأصناف المسحوبة بإشراف مديرية الصحة إدلب، وإحالة الموضوع للجهات التنفيذية في المناطق للمتابعة”.

وقال رئيس دائرة الرقابة الدوائية في المديرية “محمد علاء أحمدو” في حديث لـ (كلنا شركاء): “تأسست دائرة الرقابة الدوائية مطلع نيسان/أبريل من العام الماضي لتتبع مديرية الصحة في إدلب، وتتألف من ستة وحدات (الكيميائية، الفيزيائية، الجرثومية، ضبط الجودة، الفارمكولوجيا، استلام العينات) وهي عبارة عن مخابر مهمتها فحص وتحليل الأدوية المتوفرة”.

وتابع “أحمدو”: “دائرة الرقابة الدوائية سابقا كانت مديرية مستقلة بحد ذاتها لا تتبع لمديريات الصحة، إنما موجودة في صورة منفردة في العاصمة دمشق”.

أما عن آلية الرقابة التي تمارسها الدائرة قال: “العمل في الدائرة يعتمد على أربعة سويات أساسية وهي السوق الدوائية المحلية حيث يتم ضبطها عن طريق المنافذ الأساسية لها وأبرزها معبر باب الهوى الذي تقوم الدائرة بتحليل جميع الأدوية التي تدخل من خلاله وضبطها عبر اتفاقية مع إدارة المعبر، وكذلك ضبط عمل الصدليات والمستودعات ومعامل الأدوية بالإضافة لمعبر باب الهوى”.

وكان قد بلغ عدد التعميمات التي أصدرتها دائرة الرقابة منذ تأسيسها 122 تعميماً يتم نشرها على حساب المديرية على “فيس بوك” بالإضافة على المنافذ الأساسية للأدوية.