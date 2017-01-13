خطأ يودي بحياة (بشار الأسد) على لسان مفتيه

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زلّ مفتي النظام “أحمد بدر الدين حسون”، وبدل أن يطلب الرحمة لـ “حافظ الأسد”، قال: “الرئيس الخالد رحمه الله بشار”، قبل أن يتدارك الموقف ويصحح الاسم ويقول: “حافظ الأسد”، وتلا الخطأ تصفيق حار من الحاضرين، كما أظهر تسجيل مصور نشرته صفحة المفتي على “فيسبوك”، في 9 كانون الثاني/يناير الجاري.

وجاء ذلك لدى حضور “حسون” احتفالاً خاصاً بجرحى ومصابي قوات النظام في دار الأسد للثقافة والفنون، ألقى فيه كلمة مطولة، طالباً الدعم المالي لنظامه من رجال الأعمال، في إشارة إلى حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النظام وإفلاس مؤسساته على جميع الصعد.

ونقلت وكالة “سانا” الرسمية في خبر لها في التاسع من الشهر الجاري، حثّ المفتي في ذلك الاحتفال، رجال الأعمال للمساهمة المالية في مؤسسات النظام السوري، ما يعكس حجم الاختناق الاقتصادي الذي تمر فيه دولة “الأسد”.

وقبل بدء الاحتفال، قام المفتي بمصافحة جرحى ومصابي قوات النظام، عبر تقبيل يد بعضهم، والذين بادلوه الأمر ذاته. ولوحظ تركيزه على طلب الدعم المالي من رجال الأعمال لمساندة النظام على الخروج من الأزمة المالية التي تضربه منذ سنوات، بسبب إنفاقه على التسلح لقتل السوريين في نضالهم لإسقاطه، وبسبب الفساد الذي ينخر مؤسساته على كل الصعد.

وقال المفتي متوجهاً بكلامه لمصابي وجرحى قوات النظام: “ولكن نعاهدكم ونعدكم، كما فعل الرئيس الخالد رحمه الله بشار الـ..” ثم صحح بقوله: “حافظ الأسد”.