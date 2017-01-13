10 انفجارات تهزّ مطار المزة العسكري

معتصم الطويل: كلنا شركاء

هزّت انفجارات عنيفة بعد منتصف الليلة (ليلة الخميس – الجمعة) مطار المزّة العسكري غرب العاصمة دمشق، يرجّح أنها ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع النظام هناك.

مصادر مواليةٌ للنظام أشارت إلى أنّ 10 انفجاراتٍ هزّت أنحاء العاصمة دمشق تبعها نشوب حرائق ضخمة في المطار الذي لا يبعد سوى خمسة كيلومترات عن القصر الجمهوري.

وأكدت قناة العالم الإيرانية أن هذا الاستهداف ناجمٌ عن ضربات جوية إسرائيلية، في حين لم يصدر عن وسائل إعلام النظام الرسمية أي بيانٍ بخصوص الاستهداف حتى لحظة إعداد هذه المادة.

وأظهرت صورٌ تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارات كبيرة في المطار المستهدف، ما يرجّح أن الأهداف كانت مستودعات ذخيرة أو محروقات، نظراً للدخان الكثيف وألسنة اللهب التي ارتفعت بعيد الاستهداف.