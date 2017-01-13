بوغدانوف والجربا يبحثان مفاوضات أستانا حول التسوية في سوريا

كلنا شركاء: روسيا اليوم

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع زعيم تيار “الغد السوري”، أحمد الجربا، في مكالمة هاتفية، مسائل تنظيم مفاوضات أستانا المرتقبة حول سوريا واستئناف مفاوضات جنيف.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، الخميس 12 يناير/كانون الثاني، أن بوغدانوف والجربا بحثا الملف السوري، حيث تركز الحديث بينهما على مسألتي تنظيم اللقاء الدولي في العاصمة أستانا، المقرر إجراؤه في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، حول التسوية في سوريا واسئناف الحوار السوري السوري الشامل في جنيف برعاية الأمم المتحدة، بموجب القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.