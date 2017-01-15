حبيب صالح: في ضحد العلوية السياسية (2)

حبيب صالح: كلنا شركاء

أنبل واقدس قضية نضال سياسي وطموح نحو الحريه والتحرر ,هى قضية الشعب السوري في مواجهة ,اعتى واحط انظمة العالم السياسيه ,وهو نظام الاسد الا ب والابن !!!!

ولكن اساليب السوريين للانعتاق والتحرروالمقاومه وانتاج الانطلاقه السياسيه كان اسوأ نضالات الشعوب لنيل تحررها !واتسم النضال السوري بالتعويم والضبابيه وسيطرة الفتن وامراء الحرب ,في المطلق !!فحتى الان يصر ويكابر كثير من الشرائح السوريه على توصيف الصراع على انه صراع بين طوائف !! كي يحولوا دون توصيف الصراع في سوريه على انه صراع سياسي تحرري ديمقراطي ,ضد نظام توليتاري ستبدادي عائلي !

فالاسلام السياسي الذي يقف خلف ذلك ,انما أعجزه أن يسقط دعاويه في تسييس الاسلام وأعجزه ان يكون النضال السوري نضالا ديمقراطيا سياسيا تعدديا ! لان ذلك يسقط المفاهيم والمناهج الاسلامية القائمة على الشرعية والنص السلفي القائم عاى اعتبار الخلافه والامامه صيغة الحكم في الاسلام ,وشرعها الاسلامي هو وحده المنهل والقاعده لانتاج السلطه ومكوناتها!وصيرورته التي تخرج الطوائف الاخرى من اطار الاسلام !!!!!!!

فوضعوا العلويين وماسموه “العلويه السياسيه “في مواجهة , الاسلام السياسي ونظام الخلافة والاماره والامامه ,مايرتب ان نضال السوريين للانعتاق, لم يكن نضالا وطنيا او سياسيا او تحرريا ,بل كان صراعا طائفيا,طبقا لهذا التوصيف الذي انتجه الاسلام السياسي,وتذرعت بنقيضه الطوائف الاخرى المنافسه !!!!

ورغم ان العلويين قلة مارقه متعسفه انعزاليه,عاشت على مؤسسات السلطه وبالذات الجيش ,تحولت الى ميليشيا انعزاليه اقلويه , في زمان الاسد,بعد ان اقتلع شبابها من اراضيهم وارتباطهم بالارض شريعة للارتباط بالوطن , !!!!

ولكن الطائفة لم تكن لابالعدد ولا بالمنظور الثقافي والسياسي تجربة “سياسيه ” يطلق عليها العلويه السياسيه !التجربه بدات بالبعث ,والقوانين الاستثنائيه والمحاكم العرفيه وقوانين الطوارئ التي اطلقها البعثيون عام 1963!من خلال منظومة القوانين العرفيه وقيادة نظام “مجلس قيادة الثوره “”!!وبعد انقلاب الاسد عام 70 , امعن الاسد في تحويل حكمه الى نظام توليتاري فردي عائلي !كنظام كيم ايل سونغ في كوريا الشماليه ونظام بولبوت في كمبوديا ونظام الفاشية الموسولنيه في ايطاليا ,ونظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا!!!!!

الاسد لم يجكم باسم 2 مليون علوي,ولم يكن بحاجة لهم الا كجنود ميدانيين يقتصر دورهم واداؤهم وتراتبياتهم على حماية نظام حكمه وحكم الابن بعد ذلك !!وهو لم يقبل او يترك مرجعية علوية واحده ,عسكرية او مدنيه الا وصفاها وازاحها واعدمها!وسناتي تفصيلا على ذلك !!!ولكنه استخدم الاسلام والبعث والعروبه والممانعه والعلاقات الدوليه,والبورجوازيه التجاريه ,والمرجعيات الدينيه ,لممارسة حكمه !!!صحيح انه استند الى قاعدة علوية عريضه, ووظفها ميليشيا لحماية حكمه,ولكنها كانت ولعبت دورا ميدانيا امنيا فحسب ,ولم تلعب دورا سياسيا او دينيا او مذهبيا ,لافتقارها للمرجعيات العامة السياسيه والدينيه,واقليتها الديمغرافيه !!!

وصحيح ان نظام الاسد حول العلويين الى قتله !وصحيح ان ضباط الطائفة في عهد الاسد امتلكوا امتيازات ,لم يحصل عليها احد !!ولكن الصحيح ايضا ان العلويين لافي حجمهم ولا دورهم القومي والثقافي والسياسي , قيض لهم ان ينتجوا “علوية سياسيه “””لان الفكر اعوزهم !واعوزهم الدور التاريخي كقلة لم تساهم في صناعة البناء الوطني !!!وقله انخرطت في البعث وادارة السلطه !!!ولم يكن للعلويين منظر او مفتي او مرجعيه اسلاميه !!

كما كان للسنة والشيعه والدروز والاسماعيليه !!!!!فاذا قلنا ان كريم اغا خان هو المرجع الاعلى للاسماعيلية في العالم !!وكذلك مرجعية الطائفة الدرزيه المعروفه بشيخ العقل !!والبابا كمرجع للمسيحية في العالم !! واية الله المرشد الاعلى للشيعه ,علي خامنائي !!!!فمن هو شيخ ومرجعية العلويين !!!!لايوجد في المطلق,ولم يسمع احد بذلك !ولم يوثق احد ذلك !!!وليس للعلويين مرجعية مذهبيه !

والعلويون في هذا السياق طائفة اسلامية باطنيه مارقه !!!لاتاتلف مع الاسلام ,ولاتنضوي تحت سنته وخلافته ومرجعياته !!!وبهذا التوصيف ,يكون نظام الاسد ليس نظام العلويىة السياسيه !بل هو نظام فاشي فردي استبدادي ,قاعدته البعث ,وراسه العائله وحافظ الاسد !!!!!

مع العلويين او بدونهم !!! ومن يعرف ال الاسد ونظامهم العائلي الفاشي ,يعرف ان ال الاسد ليس لهم دين ولا يدينون بالاسلام ولا بالتشيع !وليسوا عربا في الاساس ,وهم من اصول ارناؤوطيه هاجرت من البلقان ,بسبب العسف العثماني ,كما هاجر الارمن والشركس وغيرهم الى المنطقه!وهم عسكر وشبيحه وقتله !حكموا سوريه كما حكمها المماليك ,وكما حكم فرسان مالطه وكما حكم محمد علي باشا ,مصر واقتلعها من السلطنه العثمانيه وحكم دوكليرك في جنوب افريقيا وكيم ايل سونغ في كوريه الشماليه وكما حكمت الانقلابات العسكريه !!وانظمة الاستبداد التي اسلفناها !!!!

وعليه فوضع العلويين ,المليونان من البشرالذين عاشوا في اطار سوريه الواحده ,ليسوا كتلة او عرقا او مذهبا له اصوله واستطراداته !لينتج نظرية في الحكم والدوله !!!!العلويون طائفة عربيه اسلاميه باطنيه مارقه !لامنطق ولا حجة لاحد ان يضعهم قطب المعادله المذهبيه في مواجهة مليار ونصف من المسلمين السنه !!هذا غباء تاريخي ونهج عدمي وتزييف محبط لكل الحقائق التاريخيه والسياسيه !!!! العلويون اا ليس لهم اصول وفروع في انتاج نظام سياسي !وتجربة غورو كانت قصيره ولم تؤدي دورها او تتشكل هيكلياتها التقسيميه,فماتت مدانة ومهانه !!كل مافي ذلك ان النظام جاء من منابت هذه الطائفه وجغرافيتها !!!و تدرج هذا النظام في الجيش ثم في البعث,وانقلب عسكريا على ماسبقه !!!

واذكر ان حافظ الاسد جاء الى السلطه في عهد البعث الاول عام 63 كوزير للدفاع وقائد للطيران !!!ثم انقلب على رفاقه عام 66 مع يوسف زعين وعبد الكريم الجندي وصلاح جديد ومحمد عمران ومصطفى رستم واحمد عبد الكريم وعبد الكريم الجندي ,واخرين !ولم يكن بين تلك الطغمة العسكريه يومها سوى افراد اللجنه العسكريه المشكله لاعادة اطلاق حزب البعث ,الذي حله نظام الوحده عام 1959 بتوصيه من المشير عبد الحكيم عامر,وهم اربعه !وكان اكرم الحوراني نائبا لرئيس الجمهوريه وقتها !!واستقال الحوراني !

ونقل المقبور حافظ مع صلاح جديد واحمد عبد الكريم ومحمد عمران الى القاهره لعدم ثقة الرئيس عبد الناصر بهم وباقتراح من المشير عبد الحكيم عامر !!وبعد الانفصال بين مصر وسوريه في 28 ايلول عام 1961 وانتهاء عهد الوحده !عاد االاربعه الى سوريه !!وبداوا في اعادة احياء البعث !!لتشهد سوريه انقلاب البعثيين والناصريين مع العقيد جاسم علوان وهشام شبيب واخرين من القيادات العسكريه الناصريه ,وذلك على الانفصال عام 1963 !!وبعدها انفردالبعثيون بالحكم واقصوا القيادات الناصريه ,بعد عام 1964 في 16 تموز,بقيادة امين الحافظ !!!

وبعدها انقلب جديد والاسد وعمران وعلوان,مرة اخرى, على صلاح البيطار وشبلي العيسيمي ,وميشيل عفلق في حركة 23 شباط عام 1966!!لينقلب حافظ بعدها ,ايضا على العلوي اللواء محمد عمران,ويقتله عبر اخيه رفعت في طرابلس !ويختار رفاقا اخرين منهم علوي واحد ,لاغيره هو صلاح جديد,الذي سجنه 23 عاما وقتله بعد ذلك , في سجن المزه العسكري ! حيث سجنهم جميعا ,بعد حركة تشرين هو ورفاقه ورئيس الدوله نور الدين الاتاسي وكامل حسين ومصطفى رستم وغيرهم اعضاء القياده القطريه للبعث,بينما هرب يوسف زعين رئيس الوزراء هو ووزير الخارجيه ابراهيم ماخوس الى الجزائر !!!

وبعد خمس سنوات من هزيمة حافظ الاسد في الجولان عام 67 ,ترك البعثيون الشباطيون ,كما كان يطلق عليهم ,وقيادة 23 شباط الفرصة سانحة ليقفز حافظ الاسد الى رئاسة الدوله في انقلاب عسكري ,في اعقاب المؤتمر الاستثنائي العاشر لحزب البعث في تشرين 2 عام 70,وقد سبق ذكر ذلك !!

حصل كل هذا باسم البعث وادواته وجنرالاته وجيشه !وكان من بين رفاق الاسد البعثيين 32 عضوا في المؤتمر الاستثنائي الذي جاء به الى الرئاسه ,وهم الاعضاء الذين عاضدوه ,وانتصروا له في مؤتمر البعث المذكور عام 70!!!وعلى راسهم مصطفى طلاس وعبدالله الاحمر ومحمد جابر بجبوج وعبد الحليم خدام !ولم يكن بينهم علوي واحد ,سوى محمد عمران ,الذي تم اخراجه بعد سنتين ,ليقتله رفعت الاسد في بيته في طرابلس لبنان !!!اذا هنا كان حافظ الاسد قد اكمل ازاحة كل الضباط العلويين”” القياديين “” وقتلهم جميعا ,كرموز قياديه جاءت برفقته لقيادة البعث,ليفسح المجال للنسق الثاني من القيادات الامنيه والعسكريه ,مما لم تكن لديهم طموحات سياسيه او انقلابيه !!كسابقيهم !!!الحلقه القادمه “عن ضحد العلويه السياسيه ” من هم العلويون الذين قتلهم او ازاحهم حافظ الاسد واخيه وابنه بشار,انتقالا لحكم العائله “””