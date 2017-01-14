النظام (الممانع) يمنع أهالي مخيم السبينة من العودة منذ 1158 يوماً

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لا تزال قوات النظام وميليشياته تمنع أهالي مخيم السبية في ريف دمشق، من العودة إلى منازلهم التي هُجروا منها منذ 1157 يوماً، على الرغم من توقف الاشتباكات فيه وسيطرة تلك القوات عليه.

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، بان أبناء مخيم السبينة طالبوا قوات النظام وميليشياته بفتح الطريق إلى مخيمهم على غرار مخيم الحسينية، وذلك بعد 1157 يوماً على منعهم من العودة إليه.

وكان سكان المخيم قد أجبروا على ترك المخيم بسبب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات النظام وميليشياته من جهة، والثوار من جهة أخرى، والتي انتهت بسيطرة قوات النظام وميليشياته على المخيم بشكل كامل.

وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 80 في المئة من المخيم مدمر تدميراً شبه كامل، وتحديداً المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن الأكراد، وهو ما يشكل المدخل الغربي للمخيم.

وكان أهالي مخيم السبينة قد نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة لم تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية.