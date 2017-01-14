تركيا تعمل على دمج الأطباء السوريين في مراكز صحية خاصة وبرواتب مرتفعة

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بدأ عدد من الأطباء السوريين في تركيا دورات تدريبية لمدة 6 أسابيع في مراكز صحية خصصت لتدريب الأطباء السوريين على النظام الصحي التركي في المحافظات التركية الجنوبية التي يتواجد فيها السوريون كهاتاي ومرسين وأورفة.

وبحسب موقع “اقتصاد مال وأعمال السوريين” فإن تلك الدورات التدريبية تأتي في إطار الاتفاق أو البروتوكول الموقع بين وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة وبين وزارة الصحة التركية على مشروع لتوظيف الأطباء والممرضين السوريين في مراكز صحية (مستوصفات) خاصة بالسوريين في تركيا ودمجهم بالنظام الصحي التركي، وفق ما ذكر الدكتور رفيق خطيب، المنسق بين كل من وزارة الصحة السورية ووزارة الصحة التركية.

وقال الدكتور خطيب إن مشروع توظيف الأطباء والممرضين السوريين يجري على مرحلتين، المرحلة الأولى وقد تم الانتهاء منها، وسوف يبدأ العمل بها مطلع شهر إبريل/نيسان من خلال افتتاح مراكز صحية لاستقبال المرضى السوريين وتوظيف أطباء الأطفال والطب العام والداخلية والأسرة والتوليد في تلك المراكز التي ستخضع لما هو معمول به في النظام الصحي التركي، حيث سيكون لكل 4000 سوري طبيب أسرة أو طبيب عائلة لتقديم الخدمات الصحية الأولية والرعاية الإنجابية واللقاح للأطفال وغيرها من الخدمات الصحية والطبية الأولية للسوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة.

وسيتم إنشاء تلك المراكز الصحية بما يتناسب مع عدد السوريين في كل محافظة، إذ من المتوقع إنشاء حوالي 60 مركزاً صحياً في ولاية هاتاي الحدودية التي ينتشر بها السوريون بكثرة. وسيكون في كل مركز صحي طبيبان سوريان، إضافة إلى كادر تمريضي وإداري لخدمة السوريين واستقبالهم بموجب بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، بحسب الدكتور محمد منصور الأطرش، مدير مكتب العلاقات السورية التركية.

كما ستقوم تلك المراكز بإحالة الحالات المرضية التي تستدعي العلاج في المشافي أو العيادات المختصة.

ووفقاً للموقع ستكون المرحلة الثانية من المشروع والتي ماتزال قيد الدراسة لتوظيف الأطباء السوريين الجراحين. حيث من المقرر فتح عيادات خارجية داخل المشافي التركية وتكون تلك العيادات مختصة بعلاج السوريين المحالين إليها من المراكز الصحية. إلا أن آلية عمل هؤلاء الأطباء ما تزال غير واضحة ويعترضها الكثير من المعوقات نظراً لطبيعة عمل الطبيب الجراح وخصوصية ذلك العمل.

ويندرج ضمن برنامج دمج الأطباء السوريين 1160 طبيب سوري من كافة الاختصاصات. وسبق لهؤلاء الأطباء أن تقدموا بطلبات لدى وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة لدخول البرنامج وخضعوا لمقابلات من قبل لجنة من الأطباء الأتراك في وزارة الصحة التركية إضافة إلى تدقيق وفحص دقيق على الشهادات العلمية ودورة نظرية للاطلاع على النظام الصحي التركي الذي يتميز بالانضباط والصرامة في أحكامه الخاصة بالأطباء.

وبسؤاله عن الرواتب والأجور للأطباء والصحيين السوريين، قال الدكتور خطيب، إن راتب الطبيب العامل في المراكز الصحية سوف يتراوح بين 7000 و8000 ليرة تركية، و3500 للممرض والقابلة.

ويتواجد على الأراضي التركية حوالي 3 مليون سوري يخضع غالبيتهم لنظام الحماية المؤقتة ويستفيد من الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة التركية حيث يحق للسوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة الاستفادة من الرعاية الطبية المجانية في المشافي الحكومية التركية والحصول على الدواء مجاناً من الصيدليات المتعاقدة معها.