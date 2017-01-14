(ناموا ع القرار)… وزارة التعليم العالي تتحايل على عناصر قوات النظام من طلاب الجامعات

زيد المحمود: كلنا شركاء

أوعزت وزارة التعليم العالي في حكومة النظام إلى جامعاتها بعدم تنفيذ قرار صدر العام الماضي عن مجلس التعليم العالي، يقضي بمنح حسم بنسبة 50 في المئة لعناصر قوات النظام المجندين والاحتياطيين المسجلين في الجامعة.

وأفاد موقع قناة “الخبر” الموالية للنظام، بأن جامعة حلب تفاجأت بطلب من وزارة التعليم العالي بعدم تنفيذ القرار رقم 123 لعام 2016 الصادر عن مجلس التعليم العالي، وذلك لعدم صدور القرار التنفيذي عن الوزير وعدم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكانت جامعة حلب بدأت باعتماد القرار المذكور القاضي بمنح حسم بنسبة 50 في المئة للعساكر المجندين والاحتياطيين المسجلين في الجامعة، ولم تصدر وزارة التعليم العالي حتى الآن التعليمات التنفيذية للقرار الذي أصدره مجلس التعليم العالي.

وأضاف الموقع بأن مجلس التعليم العالي أصدر القرار 123 بتاريخ 24-1-2016، والمتضمن تخفيض نسبة 50 في المئة للذين يؤدون الخدمة الالزامية أو الاحتياطية في صفوف قوات النظام، وذلك رغم مرور عام كامل على صدوره، حيث يفترض تنفيذه منذ بداية العام الدراسي 2016-2017.

وبحسب القرار، من المفترض أن يشمل العسكريين في الجامعات الحكومية السورية وفق نظام التعليم الموازي، وكذلك تخفيض نسبة 50 في المئة من رسم المقرر في برامج التعليم المفتوح.

وأشار موقع قناة “الخبر” إلى أن القرار 123 بقي في أدراج الوزارة والوزير بدون إصدار التعليمات التنفيذية بشكل يطرح تساؤلات عدة، هل ما حصل هو إهمال وتقصير من الوزير؟ أم هناك تقصد، لسبب ما، من عدم إصدار التعليمات التنفيذية لقرار يستفيد منه “أقدس رجال الأرض”؟، على حد تعبيره.