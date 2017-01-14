تركيا تعلن مقتل 1518 عنصراً من (داعش) خلال عملية (درع الفرات)

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أعلنت هيئة الأركان التركية، اليوم السبت (14 كانون الثاني/يناير)، أن عملية (درع الفرات) التي بدأت شمالي سوريا في آب/أغسطس من العام الماضي، أسفرت حتى اليوم، عن مقتل 1518 عنصراً من تنظيم “داعش”، و295 عنصراً من منظمة (بي كا كا/ ب ي د).

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن رئاسة الأركان التركية أصدر اليوم بياناً حول العمليات العسكرية المستمرة داخل البلاد ضد منظمة “بي كا كا” الإرهابية الانفصالية وعملية (درع الفرات).

وأشار البيان، إلى “بلوغ القوات المشاركة في (درع الفرات) الأحياء الغربية والشمالية الخارجية لمدينة الباب في محافظة حلب شمالي سوريا، في إطار عملية (الباب) التي انطلقت في 9 ديسمبر/كانون أول الماضي”.

ولفت البيان إلى “استمرار تطبيق التدابير المتخذة لوقف الهجمات المحتملة لعناصر منظمة (بي كا كا/ ب ي د) الإرهابية باتجاه الشرق من منطقة عفرين وباتجاه الغرب من مدينة منبج بحلب”.

وأكد أن “عملية درع الفرات، التي أطلقتها الجيش التركي 24 أغسطس/آب الماضي، أسفرت عن مقتل ألف و518 إرهابياً من داعش، و250 جريحاً و7 أسرى”، كما أن “العملية أسفرت أيضاً عن مقتل 295 إرهابياً من بي كا كا/ ب ي د، و4 جرحى و11 سلموا أنفسهم”.

وأوضح البيان أن “العملية أسفرت أيضاً عن إلقاء ألف و233 قنبلة على ألف 141 هدفا، وإبطال مفعول ألفين و845 عبوة ناسفة، وتفكيك 43 لغمًا أرضيًا”، وأكد أنه “يتم تحليل أهداف داعش الذي يتخذ المدنيين دروعاً بشرية، بواسطة أنظمة كشف وتحديد متطورة بحوزة الجيش التركي”.

وشدد البيان على أن الجيش التركي “يستخدم أسلحة وذخائر ذكية بهدف عدم إلحاق الضرر بالمدنيين، وأنه لا يستهدف أي موقع لداعش في حال تحديد وجود مدنيين بداخل”.