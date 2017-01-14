(داعش) يقطع الطريق العسكري بين مطار دير الزور والأحياء المحاصرة

سعيد جودت: كلنا شركاء

سيطر تنظيم “داعش” اليوم السبت (14 كانون الثاني/يناير)، على كتيبة التأمين بدير الزور، وقطع الطريق العسكري الواصل بين مطار دير الزور والأحياء المحاصرة، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام.

وتدور اشتباكات عنيفة بين تنظيم “داعش” وقوات النظام على عدة جبهات في دير الزور ومحيط مطار دير الزور العسكري، عقب هجوم عنيف شنّه التنظيم فجر اليوم على أغلب جبهات المدينة ومحيط اللواء 137 وحاجز البانوراما ومطار دير الزور العسكري.

ونقلت شبكة “الناطق” عن مصدر تأكيده قطع تنظيم “داعش” للطريق العسكري بين مطار دير الزور والأحياء المحاصرة، بعد سيطرته على كتيبة التأمين المجاورة لمطار دير الزور العسكري.

وأشار المصدر إلى أن هجوم التنظيم على مواقع قوات النظام صوحب بعشرات الغارات الجوية من قبل طائرات النظام على مناطق سيطرة التنظيم، وتركزت خلال الساعات الماضية على جبهة منطقة المقابر ومعامل البلوك التي شهدت بدورها تقدماً للتنظيم الدولة.

وأفاد المصدر أيضاً بمقتل 3 مدنيين وجرح آخرين في أحياء الجورة والقصور والموظفين وهرابش، جراء قذائف الهاون التي تتساقط منذ الصباح على مناطق سيطرة النظام.