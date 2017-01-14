(مسعفٌ في كل بيت)… الهلال الأحمر يخرّج 31 مسعفةً في إدلب

رزق العبي: كلنا شركاء

أعلنت لجنة التدريب للإسعاف الأولي في الهلال الأحمر العربي السوري، فرع إدلب، عن إنهاء الدورة التدريبية في مجال الإسعاف الأولي، وذلك يوم الأحد 8 كانون الثاني/يناير.

واستمرت الدورة التي حملت شعار (مسعف في كل بيت) من 1 وحتى 8 كانون الثاني، حيث تلقّت المشاركات خلال الأيام الثمانية للدورة والبالغ عددهن 31 مشاركة من المجتمع المحلي من عموم محافظة إدلب، معلومات نظرية حول الإسعاف الأولي والمدخل إليه وتعرّفن على الحالات التي قد تواجههن ويتعرض لها أي شخص، كان ذلك مرفقاً بتدريبات عملية قام بها المدربون، كما خضعن في نهاية الدورة لفحصين عملي ونظري.

وأشارت لجنة التدريب عبر صفحة الهلال الأحمر فرع محافظة إدلب على “فيس بوك” أن الدورة تأتي ضمن خطة لجنة التدريب والتي تهدف بدورها إلى رفع مستوى المجتمع المحلي وتعزيز إمكانياته وقدراته من أجل تقديم المساعدة، ومد يد العون للفئات الأشدّ ضعفاً عبر هذا النوع من الدورات والتي يقيمها الهلال الأحمر شهرياً في المحافظة.

ويتم اعتماد المتدربين الذي يخضعون لهذا النوع من الدورات مستقبلاً لدى الهلال الأحمر العربي السوري، بحسب ما أفاد القائمون على الدورة، والتي قامت بتخريج المئات من المتدربين ليكونوا مسعفين في صفوف الهلال.