جورج وسّوف (الخرفان): أصالة نصري ستدفع ثمن خيانتها لسوريا

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نشرت القناة التاسعة التونسية تسجيلاً مصوراً للفنان السوري “جورج وسّوف” خلال برنامج “عائشة”، يتهجّم فيه على الفنانة السورية “أصالة نصري”، ناعتاً إياها بصفات حادّة.

واتّهم “وسوف” الموالي للنظام، الفنانة “أصالة” بالخيانة، في إشارةٍ منه إلى مواقفها السياسية المعارضة للنظام، وقال في التسجيل المصور متحدّثاً عن أصالة: “فاجرة… وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب.. وهي خانت بلدها سوريا”، وأضاف: “أصالة ستدفع ثمن أفعالها وستحصد ما زرعته”.

وهذه هي الطريقة التي يلجأ إليها أغلب الجمهور الموالي، وأصحاب الشخصيات المشهورة، في كيل الاتهام لكلّ من يعارض رأس النظام، لتأتي الاتهامات بالخيانة للوطن.

ولاقى الفيديو غضباً شعبياً، إذ اعتبره الكثير من المتابعين أنه غير لائق بمن يحمل اسم “فنان” أن يتحدّث بهذه الطريقة “السوقية”، وعليه أن يحترم المتابعين، في حين اعتبره آخرون أنه إفلاس لدى الشخصيات الموالية، تجاه المعارضين منهم.

وكانت الفنانة السورية “أصالة نصري”، سجّلت أغنية تعارض فيها النظام، وتشير فيها إلى جرائمه بحق المدنيين، وحملت الأغنية اسم (الكرسي)، وتحدّثت عن الظلم والقهر الذي تعرضت له سوريا.

وعلًق الإعلامي “سمير الوافي” على ظهور “جورج وسوف” في الحلقة، عبر صفحته في فيسبوك: “لا أتحمل رؤية جورج وسوف في هذه الصورة المهينة والتعيسة، اليوم يفشل في الخروج كبيراً، ويصرّ على أن يثير شفقتنا بعد أن أثار إعجابنا واحترامنا وآهاتنا طويلاً، كلما ظهر في حفل أو سهرة أو قناة وهو يترنح ويتلعثم ويتعثر نتحسر على تاريخه الكبير الذي لا يستحق هذه البهدلة والإهانة، واللوم الأكبر على أولاده أولا… لأنهم ظلوا يرتزقون من اسمه الكبير دون تقدير تاريخه ومراعاة صحته واحترام فنه، ثم على المتعهدين الذين يدوسون على كرامته من أجل المال.. رغم أن صوته الذي كان يثير فينا الآهات لم يعد يثير سوى الشفقة، من الصعب أن تكون كبيراً… لكن الأصعب أن تغادر وأنت كبير من باب كبير”.

ويشار إلى أن رجل الأعمال التونسي “أيمن بوجبل” قال إنّ قدوم الفنان “جورج وسوف”، للمشاركة في برنامج “عائشة”، هدية منه إلى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.

وكانت مواقع إخبارية تونسية أكدت أن المبلغ الذي تقاضاه “جورج وسوف” لقاء الحضور في البرنامج يناهز الـ 800 ألف دينار تونسيّ.