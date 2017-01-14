(هيومان رايتس) تتهم وحدات الحماية الكردية بتجنيد الأطفال

سعد محمد: كلنا شركاء

اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقريرها السنوي لعام 2017، “وحدات حماية الشعب الكردي” الذراع العسكري لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، باستخدامها الأطفال دون سن 18 للقتال في صفوفها.

وبحسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية الذي أصدرته مطلع 2017 فإن: “وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطية، لم تفِ بالتزامها بتسريح الأطفال والتوقف عن استخدام الأولاد والفتيات دون سن 18 عاماً في القتال، رغم بعض التقدم في تسريح الأطفال الجنود عامي 2014 و2015، وتأنيب الضباط الذين يسمحون للأطفال بالخدمة”.

وكانت “الوحدات” وقعّتْ في حزيران سنة 2014 مع منظمة “نداء جنيف” غير الحكومية، “صك التزام” تعهدت فيه بتسريح جميع المقاتلين في صفوفها دون سن 18 سنة.

وأشار التقرير إلى وجود “مخاوف من إنشاء الوحدات فئة غير قتالية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً”.

ويذكر أن “وحدات حماية الشعب الكردي”، تقاتل في صفوف “قوات سورية الديمقراطية” والتي تقوم بأعمال عسكرية في المنطقة الشرقية ضد تنظيم “داعش”.