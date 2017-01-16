من الصحافة الاسرائيلية: هجوم إسرائيل على سوريا لن يؤدي لتصعيد

كلنا شركاء: يديعوت أحرونوت- ترجمة الجزيرة

قال الخبير العسكري الإسرائيلي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” رون بن يشاي إن الهجوم الجوي على سوريا المنسوب إلى إسرائيل أول أمس الخميس كان يهدف لتدمير قافلة أسلحة صواريخ من طراز أرض أرض من صناعة إيران متجهة إلى حزب الله، معتبرا أن الأمر لن يؤدي إلى التصعيد.

وأوضح أن الهجوم الذي استهدف مطار المزة غرب العاصمة السورية دمشق يثبت أن إيران ترسل شحنات الأسلحة لحزب الله عبر طائرات تهبط في هذه المنطقة، خاصة في المطار العسكري غرب العاصمة التي لا تبتعد كثيرا عن الحدود اللبنانية.

وأضاف أن هذه الصواريخ تهدد معظم المواقع الحيوية في إسرائيل، وتدميرها يمكن اعتباره “حربا بين الحروب” التي يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي تقليل حجم الأضرار المتوقعة في الحرب القادمة، لأنها صواريخ دقيقة يحصل عليها الحزب قادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل، وربما تصل جنوبها، وبإمكانها تهديد معظم المواقع الحيوية والمطارات المدنية والعسكرية فيها.

حرب قادمة

وأشار إلى أن المقصود هو الصواريخ -من طراز فاتح 111 أو فاتح 110 المطورة، وصواريخ زلزال- التي يتم إنتاجها في إيران ويصل مداها من 200 إلى 300 كيلومتر، والرأس الحربي الذي يمكنها حمله يبلغ وزنه 400 كيلوغرام، ونسبة الخطأ في هذه الصواريخ لا تزيد عن أمتار معدودة، مما يدفع إسرائيل لأن تبدي حرصها على تقليص مخاطر هذه الصواريخ، لأنها ستكون قادرة في الحرب القادمة على إيقاع خسائر فادحة في مناطقها.

مع العلم أنه يمكن لهذه الصواريخ أن تكون دقيقة، إذا تم إطلاقها على بعد عشرات وربما مئات الكيلومترات.

وذكر بن يشاي، الوثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن إسرائيل ليست لها مصلحة بإزالة الضباب المثار حول مسؤوليتها عن الهجوم، مما يجعل الجيش يحافظ على الصمت، وباستثناء عدم الكشف عن أسرار عسكرية تتعلق بالهجوم، فإن إسرائيل لا تجد نفسها مضطرة لإعلان تحديها للنظام السوري بصورة قد تجبره على الرد عليها، لأنه طالما أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها رسميا فإن إمكانية التصعيد بين الجانبين تبقى محدودة جدا.

وختم بالقول “إذا تم التأكد من أن إسرائيل هي من نفذت الهجوم على مطار المزة، فلا يبدو أنها معنية بالدخول إلى عمق الأراضي السورية بهدف عدم حصول اشتباك مع القوات الروسية المنتشرة في كافة أنحاء سوريا”.