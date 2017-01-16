طبيب الفقراء المغربي يروي رحلته بإنقاذ السوريين

كلنا شركاء: محمد المزيودي- العربي الجديد

كان من الصعب أن نحظى بلقاء مع الطبيب الفرنسي المغربي زهير لَهْنا، الذي قلما يستقر في مكان واحد، والذي أدرك منذ البداية، أي قبل عشرين عاماً، أنه لن يشتغل طبيبا عاديا بمرتب، في انتظار تقاعد مريح.

“ثمة شيء أهم من كل هذا، وهو السفر للقاء مرضى مهمشين وفقراء”، لهذا السبب سافر إلى أفغانستان في السنوات الأولى من الألفية الثانية لتكوين طاقم طبّي محلي وجيل من القابلات، خصوصا في المناطق الجبلية التي تصل فيها وفيات الرضع إلى نِسَب مهولة، البعيدة عن اهتمام وزيارات الدولة ووزارة الصحة الأفغانية، إلا حين يتعلق الأمر بالقضايا الحربية.

جال الطبيب زهير لهْنا من أفغانستان إلى أفريقيا ثم الضفة الغربية فقطاع غزة في ذروة العدوان الإسرائيلي، ثم دول الربيع العربي، من مصر إلى سورية ثم لبنان والأردن. ولم ينس بلده المغرب، حيث يجتهد على قدر طاقته، من أجل “فك العزلة الطبية عن العالَم القرويّ”. وأسس مستوصفا لمعالجة المهاجرين واللاجئين في الدار البيضاء، ما دفعه إلى المناداة بتأسيس جمعية للأطباء، لكنه اكتشف أن العمل التطوعي لا يزال فكرة غريبة في بلده.