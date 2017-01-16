الجواز الإماراتي الأقوى ودول النفوذ الإيراني الأسوأ!

الألماني والسنغافوري يتفوق على الأميركي

كلنا شركاء: سالم شرقي- ايلاف

جواز السفر الأميركي ليس الأقوى في العالم، حيث يتفوق عليه الألماني والسنغافوري، وعلى المستوى العربي فالإماراتي هو الأول والـ 26 عالمياً، أما الأسوأ عالمياً فهو الأفغاني والباكستاني، هذه هي محصلة أحدث الدراسات عن الترتيب العالمي لجوازات السفر، أعدتها شركة Arton Capital، وهي شركة الاستشارات المالية العالمية المتخصصة في برامج المستثمر للإقامة والمواطنة، وركزت الدراسة على استقرار الدول وقدرة رعاياها على زيارة أكبر عدد من دول العالم دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

دبلوماسية هادئة

وكالعادة انتزع جواز السفر الإماراتي المكانة الأولى عربياً وشرق أوسطياً متفوقاً على تركيا، واحتل الترتيب الـ 26 على المستوى العالمي، حيث يتيح حالياً للمواطن الإمارتي 122 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة، مما يعني أن المواطن يحصد ثمرة “الدبلوماسية الناعمة الراقية” بالحصول على جواز سفر قوي يتيح لهم دخول الغالبية العظمى من دول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.

الإمارات الأولى عربياً

ويعد دخول دول العالم دون تأشيرة مؤشراً يؤكد إحترام العالم لمواطني هذه الدولة وثقته في بلوغهم درجة عالية من التحضر ومن ثم يحق لهم السفر حول العالم بكل سهولة ويسر، هذا ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أكثر دول العالم إعتدالاً، وإنتهاجاً لاستراتيجية الدبلوماسية الناعمة الهادئة، فضلاً عن ارتفاع المستوى المعيشي بها، وبلوغ مؤشر التسامح مع الآخرين من مقيمين أو من رعايا الدول الأخرى درجة عالية من التحضر.

ضحايا النزاعات

في المقابل تعاني غالبية الدول الشرق الأوسط من مشكلات لا حصر لها سواء سياسياً أو إقتصادياً، بل إنها أصبحت سبباً للصراعات أو أرضاً خصبة له، وصولاً إلى مرحلة النزاعات العسكرية، واللافت في الأمر أن الدول المتأثرة بالنفوذ الإيراني سواء سياسياً أو دينياً أو عسكرياً هي التي تتذيل مؤشر جواز السفر عالمياً وشرق أوسطياً.

العراق وسوريا

الجواز العراقي في المرتبة 92 عالمياً ويتيح زيارة 28 دولة فقط دون تأشيرة، كما أن الجواز السوري والإيراني واللبناني واليمني يقفون على مقربة من بعضهم البعض، ولا يتيح أي منهم زيارة أكثر من 35 إلى 40 دولة دون تأشيرة، مما يؤكد أن هذه الدول تدفع ثمناً باهظاً لعدم الإستقرار السياسي، والمفارقة أنها جميعاً تعاني نفوذاَ سياسياً وعسكرياً واضحاً لإيران.

تقدم خليجي

خليجياً الصدارة إماراتية، تليها دولة الكويت، حيث يحتل جواز السفر الكويتي الترتيب الـ 49 عالمياً، ويتيح زيارة 81 دولة دون تأشيرة، ثم القطري “50 عالمياً – زيارة 77 دولة”، يليه البحريني “53 عالمياً– 72 دولة للزيارة”، ثم العماني “55 عالمياً – 69 دولة للزيارة”، فالسعودي “57 عالمياً – 66 دولة للزيارة”.

إكتساح ألماني

المواطن الألماني لديه جواز السفر الأفضل في العالم، والذي يتيح له زيارة 157 دولة دون تأشيرة، والجواز السنغافوري هو الثاني عالمياً، يليه عدة دول في المركز الثالث يمكن لمواطنيها دخول 155 دولة مباشرة وهذه الجوازات هي السويدي، ثم الدنمارك يليه فنلندا وفرنسا واسبانيا، وسويسرا والنرويج وبريطانيا، ثم الولايات المتحدة الأميركية .