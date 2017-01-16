تركيا: استكملنا بناء جدار على الحدود مع العراق وسوريا

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أعلنت هيئة الأركان العامة التركية، السبت 14 يناير/كانون الثاني، أن سلطات البلاد أتمت عملية بناء جدار إسمنتي على الحدود مع العراق وسوريا.

وأوضحت وكالة “الأناضول” التركية، نقلا عن بيان صدر عن هيئة الأركان، أن الجدار يبلغ طوله 330 كيلومترا، مشيرة إلى أن هدفه الأساسي يكمن في ضمان أمن المناطق الحدودية، بما في ذلك إحباط محاولات عبور الحدود التركية بصورة غير شرعية.

كما اضافت الوكالة أن السلطات أقامت أيضا، على الحدود الجنوبية لتركيا، حاجزا من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله 191 كيلومترا.

وتشير المعطيات الرسمية في تركيا إلى أن مثل هذه الإجراءات أسهمت، خلال العام الماضي، في إحباط حوالي 57 ألف محاولة غير شرعية لعبور حدود البلاد وتوقيف أكثر من 424 ألف شخص.