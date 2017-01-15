محافظ دمشق يرفع سنّ التجنيد إلى 57 عاماً

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدر محافظ النظام في دمشق تعميماً إلى الدوائر الحكومية في العاصمة مطالباً إياها بتزويده بقوائم جميع العاملين ممن هم دون السابعة والخمسين من أعمارهم، تمهيداً لإقحامهم في صفوف (الفيلق الخامس) الذي يروّج النظام إلى أنه لواء تطوعيّ.

ويبدو أن محافظ دمشق يحاول أن يتجاوز بتزلفه محافظ اللاذقية الذي رفع بقرارٍ منه الشهر الماضي، سن التجنيد في “الفيلق الخامس” إلى 50 عاماً، الامر الذي اعتبر حينها “فضيحةً مدوية” ردّ عليها رئيس حكومة النظام بأنه تصرف فردي في ردّه على تساؤلات طرحها أعضاء مجلس الشعب.

ونشر موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي وثيقة صادرة عن محافظ دمشق تم تعميمها على جميع المنشآت الحكومية في المحافظة، تطلب منهم إرسال أسماء جميع العاملين الذكور من هم بعمر 18 إلى 57 عاما وكذلك أسماء الراغبين منهم بالتطوّع ضمن الفيلق الخامس والعاملين المفرزين الذين يعملون في القوات الرديفة ليُفاجئ عدد كبير من العاملين باستدعائهم للالتحاق بالفيلق الخامس التطوعي بشكل إجباري ودون معرفتهم.

ولفت المصدر إلى أنه الفيلق الخامس سمي فيلقاً تطوعياً والدليل على ذلك الحملة الإعلانية الكبيرة التي انتشرت لتسليط الضوء على الميزات المقدمة للمتطوعين من باب تشجيع الشباب على الالتحاق “الاختياري” أسوة بكثير من الدول المتقدمة التي تسعى لوجود جيش نخبوي متدرب على العديد من المهام القتالية، إلا أن البطولات “الاستعراضية” لبعض المسؤولين، وكالعادة في كثير من القرارات أفقد الموضوع رونقه وجوهره.